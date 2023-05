Brasil abre 180 mil empregos com carteira assinada em abril

O Brasil criou 180.005 postos de trabalho com carteira assinada em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Ministério do Trabalho. É o quarto mês consecutivo de abertura de vagas, mas, assim como no mês passado, os dados trazem desaceleração. Em março foram abertas 195 mil vagas, e em fevereiro, 247 mil postos.

No acumulado do ano, o saldo foi de 705.709 postos de trabalho, sendo positivo em 24 dos 27 estados e 4 dos 5 grandes grupamentos econômicos. Nos últimos 12 meses, o saldo é de 1,9 milhão de empregos criados. Já o estoque de vínculo ativo de carteira assinada chegou a 43,15 milhões, uma alta de 0,42% em relação a março.

Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o maior crescimento do emprego formal foi puxado novamente pelo setor de Serviços, que teve um saldo de 103.894 postos formais de trabalho – que representa 57% do total de vagas abertas. Em seguida veio o Comércio, com saldo positivo de 27.559 vagas formais de trabalho, e a Construção Civil, com saldo positivo de 26.937 postos no mês. Já a Indústria gerou saldo positivo de 18.713 postos formais de trabalho.

Os dados do Caged consideram apenas as vagas formais, isto é, com carteira assinada. Nesta quarta-feira, o IBGE divulgou os dados do mercado de trabalho. Segundo a Pnad Contínua, a taxa de desemprego ficou em 8,5% no trimestre encerrado em abril, apresentando estabilidade nos dados de desemprego no país.