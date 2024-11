BrandLovrs: conheça startup brasileira que fecha um contrato por minuto

Conectando criadores de conteúdo e marcas anunciantes, a plataforma BrandLovrs chegou a um patamar sem precedentes no seu ramo de atuação: um contrato fechado por minuto. A startup brasileira começou a operar em abril do ano passado e atingiu recentemente o marco de 200 mil nano e micro criadores de conteúdo cadastrados no seu aplicativo. Apenas nos últimos seis meses, o número desses criadores saltou 52% na plataforma.

Fundador e CEO da BransLovrs, Rapha Avellar diz que os resultados reforçam o peso desse mercado e enxerga o Brasil como um dos principais hubs de chamada creators economy.“É muito claro que o futuro do marketing principalmente online é a colaboração com criadores de conteúdo. 92% dos consumidores já são influenciados e tomam decisões em bens e serviços por conta de recomendação de criador de conteúdo na internet”, diz. Com pouco mais de um ano, a empresa se consolidou como a principal plataforma de mídia de criadores de conteúdo da América Latina.

No Brasil — um país em que as pessoas, em média, passam 11 horas por dia na internet, sendo quase 5 horas diárias nas redes sociais -há cerca de 20 milhões de criadores de conteúdo. Nesse universo, 99% são nano e micro creators, com até 100 mil seguidores. No entanto, ainda é fato que a maior parte das oportunidades acaba ficando com influenciadores com mais de 100 mil seguidores, sendo que eles representam apenas 1% desse mercado profissional. A missão da BrandLovrs é justamente melhorar a distribuição de renda, deixando essa equação mais equilibrada.

Coca-Cola, Reserva, Magazine Luiza, Americanas, Tinder e Polishop estão entre as empresas que já contrataram criadores pela plataforma. As recompensas pagas aos criadores variam de acordo com o contrato e o poder de influência do criador, mas em média os valores pagos são da ordem de 1.500 reais. “É uma nova profissão que surge, o criador de conteúdo médio já ganha duas vezes um salário mínimo brasileiro”, diz o CEO da BrandLovrs. A meta da empresa é distribuir 1 bilhão de reais para criadores de conteúdo nos próximos quatro anos. “E estamos no caminho para que isso aconteça”, diz.

A vantagem que as marcas enxergam em apostar nos micro e nano criadores é a proximidade que conseguem alcançar da audiência. “ São esses criadores que justamente têm o melhor engajamento, o melhor poder de conversão e a maior influência pela proximidade que eles têm com a audiência deles. São pessoas com audiência mais cativa, com muito mais relação com o público do que uma celebridade que tem 30 milhões de pessoas que acompanham ela”, diz Avellar.

O negócio tem atraído investidores internacionais conhecidos na área da economia criativa, como o cantor J Balvin e o rapper Will I Am. Recentemente a empresa levantou 35 milhões de reais com o fundo Kaszek, um dos principais fundos de investimento da América Latina e investidores de empresas como Nubank, Mercado Livre e 5º Andar. “Toda infraestrutura que a gente está construindo, com a tecnologia, é para tornar esse processo de anunciantes investirem em criadores o mais fácil possível”, diz Avellar.