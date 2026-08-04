BradSaúde (SAUD3) lucra R$ 1,1 bi com alta na base de clientes

A BradSaúde (SAUD3) reportou lucro líquido de 1,1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi divulgado em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira, 3.

No acumulado do primeiro semestre, a BradSaúde lucrou 2,4 bilhões de reais, avanço de 28% na comparação anual. Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado principalmente pela evolução dos planos médico-hospitalares.

Ao fim de junho, a operadora contabilizava 13,6 milhões de beneficiários em todo o país, sendo 4,1 milhões em planos de saúde e 9,5 milhões em planos odontológicos.

No segundo trimestre, a companhia registrou adição líquida de 229 mil clientes, dos quais 99 mil nos planos de saúde e 130 mil nos planos odontológicos. No acumulado do semestre, o crescimento líquido da base foi de 423 mil beneficiários.

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As receitas totais somaram 13,9 bilhões de reais entre abril e junho, crescimento de 11% na comparação com o mesmo período de 2025. No primeiro semestre, a receita alcançou 27 bilhões de reais, alta de 10% em 12 meses.

A companhia também apresentou alta na sinistralidade, indicador que mede a parcela das receitas consumida pelo pagamento de despesas assistenciais. O índice subiu de 82,2% no segundo trimestre de 2025 para 83,8% no mesmo período de 2026, avanço de 1,7 ponto percentual.

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Outro destaque do balanço foi o desempenho da Atlântica Hospitais. A participação da empresa no lucro consolidado da BradSaúde (SAUD3) aumentou de 2% para 6%, após o resultado da operação avançar 312% na comparação anual, alcançando 64 milhões de reais no segundo trimestre de 2026.