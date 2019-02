BOVESPA-Índice recua com realização de lucros e cenário externo

SÃO PAULO, 22 Mai (Reuters) – A Bovespa fechou em queda nesta terça-feira, em um movimento de realização de lucros após dois pregões consecutivos de alta, com investidores repercutindo o pacote de medidas de estímulo ao consumo anunciado na véspera pelo governo brasileiro e as incertezas sobre o futuro da zona do euro.

O Ibovespa fechou em queda de 2,73 por cento, a 55.047 pontos, segundo dados preliminares. O giro financeiro foi de 6,85 bilhões de reais.(Por Danielle Assalve; Edição de Fábio Couto)