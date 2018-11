Bolsonaro diz ter compromisso de abrir “caixa-preta do BNDES”

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, em publicação no Twitter, que vai iniciar o mandato determinado a abrir a “caixa-preta” do BNDES para revelar à população o destino de empréstimos realizados pelo banco ao longo dos últimos anos.

Durante a campanha, Bolsonaro já havia prometido abrir os arquivos do BNDES e os da Petrobras, cujas sedes no Rio de Janeiro ficam na mesma avenida. As duas instituições já foram alvos de investigações da Polícia Federal contra a corrupção, em especial no âmbito da operação Lava Jato.

“Firmo o compromisso de iniciar o meu mandato determinado a abrir a caixa-preta do BNDES e revelar ao povo brasileiro o que (foi) feito com seu dinheiro nos últimos anos. Acredito que este é um anseio de todos”, disse Bolsonaro em publicação no Twitter no início da manhã.

Ontem, o presidente eleito afirmou que essa é uma prioridade para ele. “Vamos abrir todos os sigilos do BNDES, sem exceção. É o dinheiro do povo e nós temos que saber onde está sendo usado.”

O BNDES foi alvo de investigações da Polícia Federal, que indiciou os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci, o ex-presidente da instituição Luciano Coutinho, além do empresário Joesley Batista, da JBS, por suspeitas de operações ilícitas.

O presidente eleito está em Brasília nesta quinta-feira, onde terá reuniões sobre a reforma da Previdência após dois dias de encontros com autoridades, incluindo o presidente Michel Temer, durante sua primeira visita à capital federal desde a eleição.

Firmo o compromisso de iniciar o meu mandato determinado a abrir a caixa preta do BNDES e revelar ao povo brasileiro o que feito com seu dinheiro nos últimos anos. Acredito que este é um anseio de todos. Um forte abraço! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 8, 2018

(Com Reuters e Agência Brasil)