Bolsonaro confirma conversas para privatizar partes da Petrobras

No mesmo dia em que Roberto Castello Branco foi anunciado como o próximo presidente da Petrobras, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) confirmou que a privatização de partes da estatal está em pauta. “Estamos conversando”, disse Bolsonaro a jornalistas no Rio de Janeiro.

Segundo Bolsonaro, não será vendido toda a empresa – a ideia é que as áreas de exploração e produção sejam mantidas. Mas os segmentos de refino e distribuição, controlada pela BR Distribuidora, podem ser privatizadas. “Alguma coisa da Petrobras pode privatizar. O todo não”, afirmou.

Na visão do presidente eleito, a Petrobras é um ativo estratégico do governo. Paulo Guedes, futuro ministro da Economia e guru de Bolsonaro para a área, prevê a meses privatizar partes da companhia. O plano, inclusive, consta no programa de governo da candidatura de Bolsonaro. “Estou conversando com o Paulo Guedes sobre levar adiante o plano”, afirmou.

Nesta segunda, 19, Roberto Castello Branco foi anunciado como presidente da estatal. De perfil liberal, ele já deu reiteradas declarações sobre as necessidades de a Petrobras ser privatizada. Segundo Bolsonaro, a escolha foi de Guedes, que possui “carta branca”. “Estou dando carta branca a ele. Estamos cobrando produtividade”, afirmou.

Outro nome ventilado nesta segunda é o do atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, que pode assumir o Banco do Brasil. De acordo com o presidente eleito, “talvez” isso aconteça. “Quem está escolhendo é o Paulo Guedes e eu estou avalizando. [Ivan Monteiro pode assumir] Talvez o Banco do Brasil, mas eu não tenho certeza”, disse Bolsonaro.

Com Estadão Conteúdo