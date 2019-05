Bolsa fecha em alta e dólar recua em dia de votação no Senado

Com expectativa de avanço na pauta econômica do governo, o Ibovespa fechou em alta e o de dólar recuou nesta terça-feira, 28. A alta do principal índice da bolsa brasileira foi de 1,61%, chegando aos 96.393 pontos. Já o dólar comercial operou em baixa e fechou o dia vendido a 4,01 reais (-0,27%). Na segunda-feira, a moeda americana havia sido vendida a 4,03 reais, de olho na política interna.

O Senado vota nesta terça-feira a medida provisória da reforma administrativa, sob expectativas de avanço na pauta econômica, em geral. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Em suas falas depois das manifestações, Bolsonaro repetiu mais de uma vez que era preciso “ouvir a voz das ruas” e defendeu um “pacto pelo Brasil”.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que os presidentes dos três Poderes assinarão um pacto com um conjunto de metas e ações possivelmente na semana do dia 10 de junho. Maia afirmou que só assinará o pacto após apresentar o texto aos líderes da Casa e ter o aval da maioria deles.

O documento foi anunciado por Lorenzoni após a reunião no Palácio da Alvorada. Sem dar detalhes sobre o documento, o ministro destacou que o Brasil vive uma crise de empregabilidade e de dificuldades econômicas, e que da reunião realizada pela manhã se consolida a ideia de formalizar um pacto “a favor da retomada do crescimento”.

Segundo André Perfeito, economista da Necton, o mercado está eufórico com o alinhamento de interesses do governo e do Legislativo. “A fala do Maia teve impacto positivo. Parece que querem antecipar mesmo esse ajuste de 1 trilhão de reais”, afirmou. Para Perfeito, esse alinhamento de interesses tem se mostrado consistente. “Esse ajuste de 1 trilhão nas contas favorece de forma indireta um corte de juros. Isso se traduz em bolsa para cima.”