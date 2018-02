Bolsa bate recorde em dia de rebaixamento da nota do Brasil

O rebaixamento da nota de crédito do Brasil não causou impacto no mercado financeiro. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, bateu hoje mais um recorde nominal, encerrando o dia em 87.293 pontos, uma alta de 0,70% em relação ao pregão anterior.

A agência internacional de risco Fitch anunciou hoje o rebaixamento da nota de crédito soberano do Brasil de “BB” para “BB-“. A redução acontece logo após o governo de Michel Temer suspender a discussão da reforma da Previdência para fazer uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro.

“O rebaixamento do Brasil reflete persistentes e grandes déficits fiscais, o aumento crescente da dívida pública e a falta de reformas que melhorariam o desempenho estrutural das finanças públicas”, informou a Fitch.

Para analistas, o mercado financeiro já esperava pelo rebaixamento da nota, por isso não houve impacto.

O dólar terminou a sexta-feira em queda ante o real, com algum fluxo de entrada, em sintonia com a trajetória da moeda sobre outras divisas de países emergentes. O dólar recuou 0,21%, a 3,2417 reais na venda, acumulando, na semana, alta de 0,63%. O dólar futuro tinha queda de 0,31%.

Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a nota do Brasil vai melhorar assim que as reformas e outras medidas de ajuste forem aprovadas. “Acho que está exatamente dentro das previsões. (…) Já ocorreu a nota da S&P, agora a Fitch tem uma avaliação muito similar, em decorrência daquilo exatamente de não ter havido a aprovação da reforma da Previdência no ano passado e de outras medidas importantes para economia.”

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)