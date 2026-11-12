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Black Friday: nove em cada dez consumidores pretendem parcelar compras

Pesquisa da DM mostra que metade dos interessados em dividir pagamentos considera prestações de cinco a dez meses

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h00
Para a Magis5, a automação será decisiva para que lojistas convertam o “embalo” da Black Friday
Black Friday (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A Black Friday ainda nem chegou, mas uma parte da conta já está sendo empurrada para 2027. Uma pesquisa da plataforma de serviços financeiros DM mostra que 90,4% dos consumidores que pretendem ou consideram comprar na data planejam parcelar os gastos. Entre eles, metade pretende dividir os pagamentos em cinco a dez vezes.

O levantamento, realizado com 2.600 clientes da empresa, indica que o parcelamento será decisivo para parte das vendas. Entre os entrevistados dispostos a dividir as compras, 12,5% afirmaram que desistiriam da aquisição se não houvesse essa possibilidade. Outros 59,7% disseram que a decisão dependeria do valor do produto.

Os descontos ainda aparecem como principal atrativo da Black Friday, mencionados por 66,2% dos potenciais compradores. Mas as condições de pagamento têm peso próprio: 21% apontaram o parcelamento como fator mais importante para a decisão de compra. O cartão de crédito parcelado é a modalidade preferida de 72,2% dos entrevistados que pretendem ou consideram consumir na data.

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O problema é que a fatura não respeita o calendário promocional. Entre os consumidores que planejam parcelar, 67,7% pretendem pagar as prestações com o salário ou a renda mensal. Outros 14,9% ainda não sabem de onde sairão os recursos. As compras feitas em novembro poderão disputar espaço, no início do próximo ano, com impostos, matrículas escolares e outras despesas.

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A pesquisa foi conduzida pela internet, em outubro, com consumidores da base da própria DM, distribuídos pelas cinco regiões do país. Os resultados, portanto, retratam esse universo de clientes e não devem ser interpretados como uma projeção estatística para toda a população brasileira.

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