Quase três em cada quatro pessoas que pretendem comprar na Black Friday ou ainda estão indecisas considerariam tomar um empréstimo para aproveitar uma promoção. Em levantamento da fintech de crédito meutudo, 51,82% disseram que recorreriam a um empréstimo se os juros fossem baixos. Outros 23,03% só considerariam a opção diante de uma oferta muito vantajosa, enquanto 25,15% descartaram a possibilidade.

A pesquisa foi realizada entre 16 e 30 de outubro. A pergunta mediu a disposição de recorrer a um empréstimo em determinadas condições. O levantamento não informa quantas pessoas já decidiram contratar crédito para a data.

Norte tem a maior proporção disposta a recorrer ao crédito

No Norte, 81,14% dos participantes considerariam um empréstimo para aproveitar uma promoção, ante 72,30% no Sudeste, menor proporção entre as cinco regiões. A maior diferença apareceu na resposta sobre o custo do crédito. No Norte, 56,82% aceitariam um empréstimo se os juros fossem baixos. No Sudeste, foram 48,04%.

A abertura ao empréstimo também variou com a idade. Entre os participantes de 18 a 29 anos, 77,24% considerariam a opção, ante 76,35% entre os de 30 a 45 anos. Nas duas faixas a partir dos 46 anos, a proporção ficou em cerca de 68%.

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Um em cada quatro prevê impacto no orçamento de 2027

Mais da metade dos participantes (52,84%) disse que pretende pagar todas as contas do mês antes de fazer compras e usar apenas o dinheiro que sobrar. Outros 5,03% afirmaram que fariam as compras primeiro e avaliariam depois como ficariam as despesas.

Em outra pergunta, 38,83% disseram separar dinheiro para a data, e 10,67% afirmaram reservar parte do limite do cartão de crédito. Já 22,18% disseram que desistiriam da compra se não tivessem dinheiro disponível.

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Cerca de um quarto dos participantes espera que as compras pesem, em algum grau, no orçamento do início de 2027. Outros 37,96% disseram já ter separado o dinheiro e, por isso, não esperam impacto nas contas. A parcela que ainda não havia pensado nas despesas do começo do ano chegou a 36,98%. Entre as pessoas de 46 a 64 anos, essa proporção foi de 44,85%, a maior entre as faixas etárias pesquisadas.