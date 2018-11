Black Friday: 19% dos consumidores preferem comprar de madrugada

Uma pesquisa realizada pelo site Zoom, de comparação de preços na internet, revelou que 19% dos consumidores preferem fazer compras na Black Friday de madrugada. Para esses consumidores, o melhor horário de compra é entre a meia-noite e as 6 horas.

A pesquisa revelou que 47% dos entrevistados vão comprar em qualquer horário. Outros 15% dos entrevistados preferem se antecipar e já iniciar as compras na noite de quinta-feira, entre as 20 horas e a meia noite.

A quarta opção dos compradores é o período da manhã de sexta-feira: 11% dos entrevistados farão as compras entre 6 horas e 14 horas. No período da tarde, das 14 horas às 18 horas, apenas 5% dos entrevistados adquirirão algum produto. Por fim, apenas 3% escolheram o último horário das promoções, a partir das 18 horas do domingo.

Os preços da Black Friday deverão começar a ter descontos já na noite de quinta-feira, mas o grande pico será mesmo na sexta-feira, data oficial do evento, que existe desde 2012 no Brasil.