Biomm aprova crédito para usar só em ‘extrema necessidade’

A Biomm está enchendo os estoques para entregar mais insulina. Financiar esse crescimento, porém, exige outra engenharia. Em uma reunião de agosto, o conselho da farmacêutica aprovou uma linha de capital de giro com o Banco Mercantil do Brasil e deixou uma recomendação expressa: utilizá-la apenas em caso de “extrema necessidade”. Para a conta garantida do Sicoob Credicom, a orientação foi ainda mais restritiva: não usar. As taxas ficaram em uma apresentação arquivada na companhia, fora da ata pública.

O balanço ajuda a entender a busca por alternativas. Entre dezembro e junho, os estoques saltaram de 97,3 milhões para 253 milhões de reais. Na outra ponta, a soma de caixa, equivalentes e aplicações financeiras de curto prazo caiu de 43,2 milhões para 10,4 milhões — redução de 76%. A empresa afirma que os produtos e insumos foram acumulados para atender aos cronogramas de contratos já assinados e ao mercado privado.

Não se trata de uma operação sem vendas. A receita líquida cresceu 172% no primeiro semestre, para 181,9 milhões de reais, e a companhia registrou lucro de 11,5 milhões. O desafio é financiar a distância entre preparar as entregas e transformar o negócio em dinheiro disponível. No próprio relatório, a administração reconhece que as necessidades de capital de giro consumiram caixa.

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Na mesma data em que impôs cautela às linhas bancárias, o conselho aprovou a contratação de um empréstimo-ponte de 85,3 milhões de reais com o Banco XP, com vencimento em até 90 dias após o desembolso. A ata também não informa os juros dessa operação.

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Para um prazo maior, aprovou ainda a estruturação de uma emissão de até 88,3 milhões de reais em debêntures, por dois anos. O pacote oferece correção pelo IPCA, juros de 5% por semestre e bônus que dão direito à subscrição de ações. A justificativa registrada é ajustar a estrutura de capital e atender às necessidades de giro.

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A expansão segue aparecendo nas entregas: em agosto, a Biomm informou receita líquida de 35,95 milhões de reais com insulina glargina destinada ao mercado público, alta de 173% sobre um ano antes. Há negócio crescendo. A questão é quanto custará sustentá-lo até que o dinheiro acompanhe o ritmo dos estoques.