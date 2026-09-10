ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Biomm aprova crédito para usar só em ‘extrema necessidade’

Fabricante de insulina reforça estoques, vê suas disponibilidades encolherem e prepara novas captações para financiar a operação

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h00 | Atualizado em 10 set 2026, 14h14
Imagem aérea da fábrica de insulina glargina da Biomm em Nova Lima (MG)
Imagem aérea da fábrica de insulina glargina da Biomm em Nova Lima (MG) (Biomm/Youtube/Reprodução)
Continua após publicidade
Biomm aprova crédito para usar só em ‘extrema necessidade’ Priorizar nos meus resultados Google

A Biomm está enchendo os estoques para entregar mais insulina. Financiar esse crescimento, porém, exige outra engenharia. Em uma reunião de agosto, o conselho da farmacêutica aprovou uma linha de capital de giro com o Banco Mercantil do Brasil e deixou uma recomendação expressa: utilizá-la apenas em caso de “extrema necessidade”. Para a conta garantida do Sicoob Credicom, a orientação foi ainda mais restritiva: não usar. As taxas ficaram em uma apresentação arquivada na companhia, fora da ata pública.

O balanço ajuda a entender a busca por alternativas. Entre dezembro e junho, os estoques saltaram de 97,3 milhões para 253 milhões de reais. Na outra ponta, a soma de caixa, equivalentes e aplicações financeiras de curto prazo caiu de 43,2 milhões para 10,4 milhões — redução de 76%. A empresa afirma que os produtos e insumos foram acumulados para atender aos cronogramas de contratos já assinados e ao mercado privado.

Não se trata de uma operação sem vendas. A receita líquida cresceu 172% no primeiro semestre, para 181,9 milhões de reais, e a companhia registrou lucro de 11,5 milhões. O desafio é financiar a distância entre preparar as entregas e transformar o negócio em dinheiro disponível. No próprio relatório, a administração reconhece que as necessidades de capital de giro consumiram caixa.

Continua após a publicidade

Na mesma data em que impôs cautela às linhas bancárias, o conselho aprovou a contratação de um empréstimo-ponte de 85,3 milhões de reais com o Banco XP, com vencimento em até 90 dias após o desembolso. A ata também não informa os juros dessa operação.

Siga
Continua após a publicidade

Para um prazo maior, aprovou ainda a estruturação de uma emissão de até 88,3 milhões de reais em debêntures, por dois anos. O pacote oferece correção pelo IPCA, juros de 5% por semestre e bônus que dão direito à subscrição de ações. A justificativa registrada é ajustar a estrutura de capital e atender às necessidades de giro.

Continua após a publicidade

A expansão segue aparecendo nas entregas: em agosto, a Biomm informou receita líquida de 35,95 milhões de reais com insulina glargina destinada ao mercado público, alta de 173% sobre um ano antes. Há negócio crescendo. A questão é quanto custará sustentá-lo até que o dinheiro acompanhe o ritmo dos estoques.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Mercado financeiro
Negócios
Radar Econômico
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).