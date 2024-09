Bets: Governo quer regular publicidade, pagamentos e banir empresas irregulares, diz Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma força-tarefa envolvendo diversos ministérios para acelerar o processo de regulamentação e endurecimento à proliferação das casas de apostas virtuais, as bets, no país, informou nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A corrida dentro do governo ocorre poucos dias depois da divulgação de novos dados levantados pelo Banco Central alertarem para o avanço expressivo dos gastos dos brasileiros com esses jogos, em especial beneficiários do Bolsa Família, e incendiarem o debate acerca da proporção e os riscos que esses gastos estão tomando sobre o orçamento das famílias.

Os ministérios da Fazenda, Saúde, Desenvolvimento Social e Esportes estão na equipe reunida por Lula para avaliar a questão. “O presidente já pediu previdências a todos os ministérios envolvidos, para coibir lavagem de dinheiro, o tratamento da dependência quando necessário, o monitoramento CPF por CPF de quanto as pessoas estão apostando”, disse Haddad em uma declaração gravada a jornalistas.

Entre as questões que o governo pretende regulamentar, de acordo com o Haddad, estão os meios de pagamentos que poderão ser utilizados e também o banimento das companhias que não se regulamentarem para operar no mercado brasileiro. “Vamos banis as empresas não credenciadas do espaço brasileiro. Centenas de casa de apostas do munod inteiro não terão mais acesso à nuvem brasileira. As pessoas não vão ter condição de acessar daqui”, disse o ministro.