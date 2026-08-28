ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Beleza em todo lugar: Cálamo transforma tecnologia em vantagem competitiva

Responsável por abastecer 200 000 pontos de venda do Grupo Boticário, companhia leva prêmio TOP30 na categoria atacado e distribuição

Por Michele Loureiro 28 ago 2026, 05h30
Loja do Boticário: o uso de IA garante logística ágil
Loja do Boticário: o uso de IA garante logística ágil (Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress/.)
Continua após publicidade
Beleza em todo lugar: Cálamo transforma tecnologia em vantagem competitiva Priorizar nos meus resultados Google

Quando alguém compra um perfume do Boticário em uma farmácia, um batom da Vult em um supermercado ou um hidratante da Eudora pelo site, dificilmente percebe que todas essas compras passam pela mesma máquina logística. Em 2025, o Grupo Boticário faturou 38 bilhões de reais. O resultado só foi possível graças à Cálamo, a distribuidora do grupo cuja missão é garantir que os produtos estejam disponíveis nos diferentes canais de vendas. Com uma receita de 9,9 bilhões de reais e um lucro de 1,7 bilhão no ano passado, sua rentabilidade alcançou 69% sobre o patrimônio líquido, um desempenho que lhe garantiu o título de campeã na categoria atacado e distribuição da edição especial TOP30 — As Melhores Empresas do Brasil.

Modé: o Grupo Boticário conta com uma sólida estrutura de distribuição
Modé: o Grupo Boticário conta com uma sólida estrutura de distribuição (./Divulgação)

Em 2025, a Cálamo ampliou sua presença para 200 000 pontos de venda não proprietários. O canal B2B cresceu 23% e agora abastece 160 000 estabelecimentos, enquanto a operação profissional alcançou 40 000 salões de beleza. “A organização logística, aliada a uma constante atualização centrada nas demandas dos clientes, é o que sustenta a expansão do nosso ecossistema de beleza”, afirma Marcelo Azevedo, vice-presidente de finanças e de estratégia do Grupo Boticário.

Para acompanhar a expansão, a companhia decidiu integrar os estoques e as entregas das franquias, do comércio eletrônico e de outros canais. “Assim, visualizamos o estoque das nossas operações diretas e dos milhares de pontos de venda de franqueados para planejar a entrega mais eficiente, rentável e rápida”, diz Azevedo.

Siga
Continua após a publicidade

A inteligência artificial (IA) reforça essa estratégia ao monitorar a logística com transportadoras parceiras e antecipar gargalos, o que reduziu em 29% os problemas com entregas. Um sistema prevê a demanda de cada ponto de venda para evitar a falta ou o excesso de estoques. Ferramentas de machine learning cruzam mais de 2 700 variáveis para orientar o abastecimento.

Continua após a publicidade

O desafio da Cálamo cresce com a renovação do portfólio. Em 2025, cerca de 27% das vendas do Grupo Boticário, presidido por Fernando Modé, vieram de produtos lançados nos doze meses anteriores. “Produtos novos não têm histórico de vendas, o que torna a previsão de demanda mais complexa”, diz Thiago Holanda, diretor para a América Latina da Libiao Robotics, que atua com automação de armazéns e de centros de distribuição. Segundo Holanda, a IA ajuda a solucionar esse xadrez ao analisar produtos similares e ajustar previsões com os primeiros dados de venda.

Tudo isso exige investimentos. A Cálamo se prepara para dobrar a capacidade de separação de pedidos e para reduzir o tempo de entrega em regiões estratégicas. A empresa também deve ampliar a presença em canais não proprietários, sobretudo em farmácias, supermercados e salões. Com os consumidores transitando cada vez mais entre lojas físicas, comércio eletrônico e marketplaces, a rapidez de adaptação será fundamental.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

Publicidade
TAGS:
Cálamo
Negócios
TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).