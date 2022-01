BBB versus Copa do Mundo na publicidade da Globo

Fenômeno de vendas, o BBB deve garantir à Globo um faturamento de cerca de 700 milhões de reais e contribuir para o pagamento da milionária folha salarial da emissora. Porém, a empresa tem uma outra fonte de receita importante por vir este ano: a Copa do Mundo no Catar. A competição, que começa em novembro, deve garantir cotas de patrocínio ainda mais gordas que as do reality.

Nos últimos dois últimos mundiais, disputadas no Brasil e na Rússia, as cotas de patrocínio foram vendidas por 180 milhões de reais. O valor das cotas do BBB este ano, chegam ao máximo em 92 milhões de reais.

O pacote comercial para a Copa ainda não está pronto. Porém, é possível se entender a expectativa do mercado sobre o mundial a participar da movimentação de patrocínios para a temporada 2022 de futebol. Os sete anunciantes para as transmissões (Chevrolet, Grupo Petrópolis, Hypera Pharma, Vivo, Itaú, Sportingbet e Amazon) garantiram mais de 2 bilhões de reais, segundo fontes do mercado publicitário. O valor é equivalente a 16% do faturamento total do Grupo Globo em 2020. Vale lembrar que, neste ano, a emissora não transmite o futebol estadual, logo, o número de partidas na TV aberta cairá drasticamente em relação aos anos anteriores.