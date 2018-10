Basf, Bayer e Vale abrem inscrições para programa de trainee

Seis empresas estão com as inscrições abertas para seus programas de trainee. Entre elas estão Leroy Merlin, Basf e Vale. São, ao menos, 113 vagas disponíveis. Os programas são conhecidos por serem uma porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho.

O salário e a possibilidade de efetivação são os principais atrativos das vagas, que costumam ser concorridas. “Cerca de 10% dos candidatos conseguem avançar para a primeira etapa presencial” contou a gerente da Page Talent, Carla Biasi. “E apenas 1% vai para a fase final”.

Segundo ela, cada candidato inscreve-se para 12 programas ao longo do ano. Isso, tecnicamente, aumentam as chances do recém-formado conseguir uma vaga.

“Há um movimento para aumentar a diversidade dentro das empresas. A faculdade, por exemplo, deixa de ter tanto peso. Mas isso ainda não é uma realidade em todas as empresas”, diz ela.

Carla recomenda que os recém-formados pesquisem sobre a empresa antes de candidatar-se a uma vaga. “É preciso entender o momento da companhia, sua cultura e o que ela valoriza em um profissional daquele cargo”.

De acordo com ela, possuir experiências internacionais, como um intercâmbio, não faz com que um candidato saia na frente, mas dá alguma vantagem. “Se a empresa tem um programa de trainee internacional, isso pode contar vantagem. Mas não é regra”.

Confira as vagas em aberto, de acordo com a data de encerramento de cada uma delas:

Leroy Merlin

A varejista está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 29 de outubro. Os interessados podem candidatar-se no site da Connekt.

Para participar, os jovens devem ter concluído a graduação entre 2014 e dezembro de 2018. O programa tem duração de doze a quinze meses.

“O programa de trainee é para vendas e forma nossos futuros gerentes de loja”, explicou o gerente de desenvolvimento humano, organizacional e de cultura da Leroy Merlin, Alexandre Cyriaco.

Após as inscrições, os recém-formados participam de testes online e de uma entrevista digital – as etapas são finalizadas em novembro. Os aprovados vão para a última etapa do processo seletivo.

Salário: não divulgado

Vagas: 50

Pré-requisito: aderência aos valores da empresa, disponibilidade para mudanças e para trabalhar aos fins de semana (no horário de varejo)

Cursos: todos (exceto os de saúde)

Bayer

A empresa está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 31 de outubro. É possível realizar a candidatura no site da Cia de Talentos.

Podem participar os que têm graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Após as inscrições, os recém-formados participam de testes online, avaliação comportamental e de um painel final com entrevistas.

Os aprovados começam a trabalhar em janeiro de 2019 nas unidades da Bayer em São Paulo (SP) ou Belford Roxo (RJ). O programa tem duração de 18 meses.

Além do salário, os contratados recebem assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte e/ou ônibus fretado ou estacionamento, refeitório e vale-refeição, descontos em produtos Bayer, participação nos lucros, previdência privada, horário flexível, short friday (trainees encurtam sua jornada de trabalho) e home office.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês a partir do avançado, bons conhecidos do pacote office e disponibilidade total para viagens e mudanças

Cursos: administração, relações internacionais, publicidade e propaganda, agronomia, bioquímica, biotecnologia, ciências biológicas, ciências econômicas, comunicação social, engenharias, farmácia, marketing, medicina veterinária, química e outros cursos correlatos

Stefanini

A empresa de soluções digitais está recebendo candidaturas para seu programa de trainee até o dia 2 de novembro. As inscrições podem ser realizadas pelo site EstágioTrainee.

Para participar, é necessário formação entre dezembro de 2016 e o mesmo período de 2018. As vagas serão para as áreas digital, comercial e cyber defense.

O programa tem duração de dois anos – após o período, o trainee assume uma posição estratégica na companhia.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês avançado e espanhol desejável

Cursos: administração, engenharias, tecnologia da informação, economia, marketing/comunicação, relações internacionais, psicologia, estatística e direito

Vale

O programa global de trainee da Vale está aceitando inscrições até o dia 5 de novembro no site da empresa. Há vagas para o Canadá e em Moçambique – além do Brasil.

Após as inscrições, os recém-formados realizam testes online, dinâmica de grupo online e uma avaliação presencial final. Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre julho de 2015 e dezembro de 2018.

No Brasil, as vagas estão espalhadas por cinco cidades brasileiras – Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Maranhão ou Rio de Janeiro. A empresa não disponibiliza ajuda financeira para os trainees que vão morar fora do país.

O programa tem duração de 12 meses. Além do salário, os trainees recebem assistência média e odontológica, auxílio farmácia, plano de previdência privada e seguro de vida.

Salário: não divulgado

Vagas: 40

Pré-requisito: inglês avançado, alinhamento com valores da Vale e disponibilidade para viagens

Cursos: sem exceção

Nouryon

A empresa, que atua com produtos químicos, abriu seis vagas para trainees na área de engenharia. Os recém-formados podem candidatar-se no site do Vagas até o dia 14 de novembro.

Podem participar do processo de seleção os formados há, no máximo, dois anos. Há vagas nas unidades da Nouryon em Itupeva (SP), Imperatriz (MA), Eunápolis (BA) e Três Lagos (MS).

Salário: não divulgado

Vagas: 6

Pré-requisito: inglês avançado (para SP) ou a partir do intermediário (em outras localidades), disponibilidade para viagens e mudanças

Cursos: engenharias (química, mecânica, de produção, de segurança, de automação, mecatrônica e elétrica)

Basf

A Basf está selecionando 15 recém-formados para seu programa de trainee. As inscrições podem ser realizadas no site da empresa até o dia 20 de novembro.

O programa aceita a candidatura de jovens com graduação, mestrado ou doutorado concluídos entre dezembro de 2016 e o mesmo período de 2018. Será considerado diferencial conhecimentos nos idiomas alemão e espanhol.

O processo de seleção inclui testes online de eficiência na resolução de problemas, inglês e de aderência com a cultura da Basf. Os aprovados participam de dinâmicas de grupo e entrevistas com executivos.

As vagas serão para a unidade da empresa em São Paulo. O programa de trainee tem início em fevereiro de 2019 e duração de 18 meses.

Salário: não divulgado

Vagas: 15

Pré-requisito: inglês avançado

Cursos: engenharias, administração, economia, química, marketing, sistemas da informação e outros