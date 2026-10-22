Barclays prevê cortar 5.000 vagas com adoção de inteligência artificial

O Barclays planeja cortar cerca de 5.000 empregos até o fim do ano, enquanto amplia o uso de inteligência artificial e tecnologia em suas operações.

A redução representa aproximadamente 5% da força de trabalho da instituição britânica. Segundo o banco, cerca de 60% dos postos eliminados serão em áreas de apoio, entre elas desenvolvimento de sistemas.

Mil vagas já foram cortadas no primeiro semestre; as demais devem ser eliminadas até dezembro.

O Barclays associa parte da redução de custos ao uso de IA para aumentar a produtividade, mas os cortes integram um programa mais amplo de reorganização, que inclui mudanças operacionais e investimentos em tecnologia.

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O banco informou ter gasto 307 milhões de libras (cerca de R$ 2,1 bilhões) com a reestruturação nos primeiros nove meses do ano e prevê mais 300 milhões de libras (R$ 2 bilhões) até dezembro.

O anúncio foi feito junto com os resultados do terceiro trimestre.

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O lucro antes de impostos subiu 12% em relação a um ano antes, para 2,3 bilhões de libras (R$ 15,5 bilhões), mas ficou abaixo da estimativa média dos analistas, de 2,42 bilhões de libras (R$ 16,3 bilhões).

A receita avançou 3%, para 7,4 bilhões de libras (R$ 49,8 bilhões), também aquém das previsões do mercado.

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O desempenho do banco de investimentos foi desigual. A receita com operações de renda fixa, moedas e commodities caiu 19%, para cerca de 1 bilhão de libras (R$ 6,7 bilhões).

Os cortes ocorrem em meio ao debate sobre o efeito da IA no emprego. Bancos e outras empresas têm anunciado planos para automatizar tarefas e reduzir custos, mas o alcance das substituições ainda é incerto.

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No caso do Barclays, a instituição apresentou a tecnologia como parte de uma estratégia que também envolve simplificação da estrutura e revisão das operações.