ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Barclays prevê cortar 5.000 vagas com adoção de inteligência artificial

Redução equivale a cerca de 5% da força de trabalho do banco; 60% dos postos eliminados devem estar em áreas de apoio

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 17h42
agência do banco Barclays em Londres
Agência do banco Barclays, em Londres (Oli Scarff/Getty Images/VEJA)
Continua após publicidade
Barclays prevê cortar 5.000 vagas com adoção de inteligência artificial Priorize VEJA no Google

O Barclays planeja cortar cerca de 5.000 empregos até o fim do ano, enquanto amplia o uso de inteligência artificial e tecnologia em suas operações.

A redução representa aproximadamente 5% da força de trabalho da instituição britânica. Segundo o banco, cerca de 60% dos postos eliminados serão em áreas de apoio, entre elas desenvolvimento de sistemas.

Mil vagas já foram cortadas no primeiro semestre; as demais devem ser eliminadas até dezembro.

O Barclays associa parte da redução de custos ao uso de IA para aumentar a produtividade, mas os cortes integram um programa mais amplo de reorganização, que inclui mudanças operacionais e investimentos em tecnologia.

Siga
Continua após a publicidade

O banco informou ter gasto 307 milhões de libras (cerca de R$ 2,1 bilhões) com a reestruturação nos primeiros nove meses do ano e prevê mais 300 milhões de libras (R$ 2 bilhões) até dezembro.

O anúncio foi feito junto com os resultados do terceiro trimestre.

Continua após a publicidade

O lucro antes de impostos subiu 12% em relação a um ano antes, para 2,3 bilhões de libras (R$ 15,5 bilhões), mas ficou abaixo da estimativa média dos analistas, de 2,42 bilhões de libras (R$ 16,3 bilhões).

A receita avançou 3%, para 7,4 bilhões de libras (R$ 49,8 bilhões), também aquém das previsões do mercado.

Continua após a publicidade

O desempenho do banco de investimentos foi desigual. A receita com operações de renda fixa, moedas e commodities caiu 19%, para cerca de 1 bilhão de libras (R$ 6,7 bilhões).

Os cortes ocorrem em meio ao debate sobre o efeito da IA no emprego. Bancos e outras empresas têm anunciado planos para automatizar tarefas e reduzir custos, mas o alcance das substituições ainda é incerto.

Continua após a publicidade

No caso do Barclays, a instituição apresentou a tecnologia como parte de uma estratégia que também envolve simplificação da estrutura e revisão das operações.

Publicidade
TAGS:
Economia
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).