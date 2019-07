Banco do Brasil reduz agências e abre programa de demissão

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 29, que o conselho de administração aprovou uma reorganização institucional. A reestruturação ocorrerá no segundo semestre deste ano e envolve redução no número de agência e demissões. O impacto financeiro das mudanças será divulgado até o final de agosto.

De acordo com o banco, uma das medidas aprovadas foi o Programa Adequação de Quadros (PAQ), “que visa otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de vagas e de excessos nas unidades do banco”. Ainda segundo o Banco do Brasil, “os funcionários que reúnam as condições estabelecidas no regulamento poderão aderir a um plano de desligamento incentivado”, acrescentou.

Funcionários localizados em dependências com excesso no quadro podem aderir ao plano de desligamento incentivado. Esses funcionários também terão a possibilidade de movimentar-se, com priorização, para vagas existentes em outras unidades. Segundo o banco, o desligamento dos funcionários interessados poderá ocorrer na modalidade aposentadoria ou no desligamento consensual. A adesão poderá ser feita a partir de amanhã até 14 de agosto.

Além dos direitos regulamentares de desligamento de pessoal, haverá uma indenização vinculada ao tempo de trabalho na instituição, de até 9,8 salários. O banco também ressarcirá o plano de saúde dos funcionários e dependentes econômicos pelo período de um ano.

Além disso, o banco informou que deve revisar e redimensionar “a estrutura organizacional nos níveis estratégico (direção geral), tático (superintendências), de apoio (órgãos regionais) e de negócios (agências)”, e que deve criar uma Unidade Inteligência Analítica, com o objetivo de acelerar sua transformação digital. A unidade acompanhará o desenvolvimento de técnicas, ferramentas e inovações que utilizam soluções com inteligência analítica e artificial.

Entre as medidas, também está a transformação de 49 postos de atendimento em agências e de 333 agências em postos de atendimento. “O atendimento aos clientes não sofrerá mudanças”, segundo nota do banco. As agências transformadas em postos continuarão a prestar os mesmos serviços financeiros, havendo impacto somente na estrutura organizacional, de acordo com o comunicado. O BB pretende criar 42 novas agências especializados no atendimento a empresas, até outubro. Essa medida prevê a especialização de atendimento em carteira varejo, sem mudança física.

(Com Agência Brasil)