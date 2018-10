Banco do Brasil e Taurus disparam com alta da bolsa na semana

Banco do Brasil e Forjas Taurus foram as ações que mais se beneficiaram com a disparada da bolsa de valores de São Paulo, a B3, entre terça, 2, e quarta-feira, 4. As duas empresas, um estatal e a outra de armamentos, lideraram as altas conforme o mercado financeiro vivia uma euforia com o crescimento do candidato Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas de intenções de voto.

As ações do Banco do Brasil subiram 21,5% nestes dois dias, enquanto que as da Forjas Taurus valorizaram 19,9%. Eletrobras (19,5%), Gol (15,5%), Duratex (15%), Randon (1,8%), Even (14,8%), Banrisul (13,8%), Eztec (13,6%) e Magazine Luiza (13,6%) compõem as dez empresas que mais ganharam valor de mercado, segundo a consultoria Economática.

Nas noites de segunda, 1º, e de terça, pesquisas de Datafolha e Ibope apontaram para crescimento de Bolsonaro que o distanciaram do segundo colocado nas pesquisas, Fernando Haddad (PT). O mercado financeiro acredita que Bolsonaro é uma opção melhor que o petista para comandar o país a partir do próximo ano.

Neste período, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa, subiu 5,9%, saindo de 78.623 pontos para 83.273 pontos. O mesmo movimento aconteceu com o real. A moeda brasileira se valorizou 3,3% perante ao dólar no período. A cotação do dólar passou de 4,02 reais para 3,89 reais.

De todas as dez empresas que mais valorizaram na disparada, apenas Forjas Taurus e Randon não fazem parte do Ibovespa. O índice concentra as ações mais negociadas na bolsa, aproximadamente 80% do volume total de negócios.