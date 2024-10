Banco Central Europeu corta 0,25% e leva a taxa de juros para 3,25% ao ano

O Banco Central Europeu reduziu novamente os juros da Zona do Euro. Como já era esperado, o corte foi de 0,25%, levando a taxa para 3,25% ao ano. Essa decisão foi tomada após avaliar que a inflação está diminuindo e que a economia não está tão aquecida quanto o esperado. Embora a inflação deva subir nos próximos meses, espera-se que ela volte a cair no próximo ano, com os salários, que ainda estão subindo, começando a desacelerar, segundo o conselho.

“O Conselho do BCE está determinado a assegurar o retorno da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%. Para o efeito, manterá as taxas de juro diretoras suficientemente restritivas enquanto for necessário”, diz o comunicado. Além disso, o BCE informa que continuará avaliando os dados econômicos em cada reunião antes de decidir sobre novas mudanças nas taxas.

“O Conselho do BCE não se compromete previamente com uma trajetória de taxas específica”, diz o comunicado. Christine Lagarde, presidente do BCE, vai detalhar essas posições em uma conferência ainda nesta quinta-feira, 17.