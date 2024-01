Balança comercial tem saldo de quase US$ 100 bi em 2023 e bate recorde

A balança comercial brasileira encerrou 2023 com um saldo de 98,8 bilhões de dólares, em um aumento de 60% em relação ao resultado de 2022 e no maior valor já registrado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

O valor é resultado de exportações que cresceram 1,9% neste, ao lado de uma queda de 11,7% nas importações, movimentos que ajudaram a alargar a distância entre ambos. As exportações somaram 339,7 bilhões de dólares em 2023, enquanto as importações ficaram em 240,8 bilhões de dólares.

Entre as vendas para o exterior, os destaques ficaram para a agropecuária, que exportou 9% mais que em 2022 e somou 81,5 bilhões de dólares em embarques no ano. o setor é seguido pela indústria extrativa, com alta de 3,5% e o valor total de 78,8 bilhões de dólares exportados.

A indústria de transformação, por sua vez, encolheu 2,3%, totalizando 177,2 bilhões em vendas de produtos para o mercado internacional no ano passado.