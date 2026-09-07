B3 põe IA para escrever código e reduz em 35% tempo de entrega

A inteligência artificial passou a fazer parte oficialmente do desenvolvimento de software da B3. Depois de um período de testes, a bolsa adotou a Cursor, ferramenta da americana Anysphere, para sua área de engenharia e afirma ter reduzido em aproximadamente 35% o tempo de entrega de aplicações.

A tecnologia já é utilizada por cerca de 600 funcionários. Segundo a B3, aproximadamente 1,5 milhão de linhas de código produzidas por mês contam com auxílio da ferramenta — o número considera apenas sugestões feitas pela inteligência artificial que foram efetivamente aceitas pelos desenvolvedores.

A adoção ganhou velocidade nos últimos meses. Entre maio e julho, o número de desenvolvedores que utilizavam ativamente a Cursor passou de 34 para 154, crescimento de cerca de 4,5 vezes, antes mesmo de a ferramenta ser homologada oficialmente pela companhia.

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Os agentes de IA são usados para escrever, revisar, testar e reorganizar códigos. A B3 afirma que todo o material gerado ou sugerido pela tecnologia continua submetido à revisão humana e aos processos internos de testes, qualidade e segurança.

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A cautela ganha peso pelo papel da companhia: além de operar a bolsa de valores, a B3 administra parte da infraestrutura crítica do mercado financeiro brasileiro. A adoção oficial da ferramenta, segundo a empresa, ocorreu depois de passar pelas áreas de segurança e governança.

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“O que motivou essa decisão foi observar que a inteligência artificial já estava sendo incorporada naturalmente pelos nossos times e gerando resultados concretos”, afirma Luiza Sangalli, superintendente de Inteligência Artificial da B3.