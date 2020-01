Azul terá voo diário para Nova York a partir de junho

A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta quinta-feira, 16, que começará a operar voos diários ligando o aeroporto de Viracopos, em Campinas, a Nova York, nos Estados Unidos. A operação do trecho começa no dia 15 de junho e pousará no aeroporto JFK. Esse é o sexto destino internacional da companhia, sendo o terceiro nos Estados Unidos. Além de Nova York, a empresa opera para Orlando e Ford Lauderdale, ambos na Flórida, além de Buenos Aires, na Argentina, e Porto e Lisboa, em Portugal.

Segundo a empresa, o voo terá duração de pouco mais de 9h e será feito pelo Airbus A330. As passagem partem de 2.421 reais ida e volta, sem as taxas aeroportuárias. Os bilhetes já estão a venda nos canais da companhia. Quando em operação, o novo mercado internacional ampliará a oferta de voos da Azul entre Brasil e Estados Unidos: ao todo, serão 30 frequências semanais.

“Nova York é a ‘menina dos olhos’ dos brasileiros, que sonham em conhecer pontos turísticos como a estátua da Liberdade, a Times Square e o Central Park. Campinas e toda a nossa malha doméstica, de Porto Alegre à Mossoró, ganham com o lançamento desse novo destino internacional. Estamos muito felizes e empolgados com essa nova operação”, diz John Rodgerson, presidente da Azul.

O anúncio foi feito na mesma semana em que a companhia anunciou a compra da TwoFlex, empresa com sede em Jundiaí (interior de SP) que opera voos regionais com aviões menores. A TwoFlex voa para 39 destinos no Brasil, além de ter 14 horários diários de partidas e chegadas na pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, terminal que a Azul conseguiu entrar recentemente e opera na ponte aérea SP-RJ. Sua frota é composta por 17 aeronaves Cessna Caravan próprias, um turboélice regional monomotor com capacidade para nove passageiros. A TwoFlex é parceira da rival da Azul, a Gol, em alguns voos regionais.