ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ávora reúne executivas e empreendedoras para transformar networking em negócios

Criada por Mayra Carbone, Fernanda Moura e Nadia Léauté, comunidade aposta em conexões estratégicas, mentoria e desenvolvimento

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 14h41
Três mulheres sorrindo levemente, vestindo blazers pretos. A da esquerda tem cabelo castanho e um lenço colorido no pescoço. A do centro e a da direita têm cabelo loiro, com a do centro usando um top preto sem alças. Elas estão em um ambiente interno com uma janela grande e uma obra de arte abstrata preta na parede branca
Ávora (Ávora/Divulgação)
Continua após publicidade
Ávora reúne executivas e empreendedoras para transformar networking em negócios Priorizar nos meus resultados Google

As empresárias Mayra Carbone e Fernanda Moura, sócias da Lifetime W, assessoria de investimentos do BTG Pactual, se uniram a Nadia Léauté, fundadora da Blend Inspire e ex-executiva de grupos como L’Oréal, LVMH e Rolex, para criar uma comunidade voltada a mulheres que buscam transformar conexões em oportunidades de negócios, desenvolvimento profissional e construção de legado.

Batizada de Ávora, a iniciativa será lançada em 26 de agosto, no Rosewood São Paulo, parceiro estratégico do projeto. A proposta é reunir mulheres de diferentes setores e gerações em uma rede baseada em curadoria, troca de experiências e conexões estratégicas.

Continua após a publicidade

O movimento chega em um cenário em que a presença feminina nos principais postos de comando ainda avança lentamente no Brasil. Segundo levantamento da Vila Nova Partners, apenas 5% das empresas listadas na B3 têm mulheres como CEOs. Já o relatório Women in Business 2026 aponta que a participação feminina em cargos de alta liderança caiu 1,1 ponto percentual neste ano, para 32,9%. “Entendemos que as mulheres estão buscando um espaço seguro e sofisticado para discutir temas como sucessão, posicionamento, investimentos, liderança, longevidade e impacto social. Nosso objetivo é reunir mulheres de diferentes segmentos e gerações para fomentar aprendizados coletivos e criar pontes capazes de impulsionar novos caminhos”, afirma Fernanda Moura, sócia fundadora da Ávora.

Networking como estratégia de carreira

A inspiração para a Ávora vem de uma transformação no conceito de private members clubs observada em cidades como Nova York, Londres e Tóquio. Em vez de concentrar a proposta em um espaço físico, esse modelo prioriza a curadoria dos membros e a qualidade das conexões.

Siga
Continua após a publicidade

A Ávora adapta esse conceito para criar uma rede feminina voltada à troca entre diferentes gerações. A ideia é aproximar mulheres em ascensão de executivas e empreendedoras mais experientes, criando oportunidades de aprendizado, negócios e desenvolvimento. A iniciativa também parte de uma ideia apresentada pelo escritor Malcolm Gladwell em The Tipping Point: determinadas conexões podem funcionar como pontos de virada na trajetória de uma pessoa. Na prática, a comunidade pretende criar essas pontes de forma intencional.

Um dos pilares da Ávora será o grupo de Founding Members, formado por mulheres escolhidas por sua trajetória, relevância e capacidade de contribuir para a formação de novas lideranças. Essas executivas participarão do Ávora Legacy Mentorship, programa conduzido pela poeta e escritora Mel Duarte. A iniciativa conectará líderes consolidadas a mulheres em ascensão, com foco em troca de conhecimento, desenvolvimento profissional e ampliação de redes.

Continua após a publicidade

Para ampliar a diversidade do programa, as mentoradas serão selecionadas em parceria com organizações sociais. O foco será em empreendedoras e profissionais com pelo menos três anos de experiência e potencial de crescimento. Entre as primeiras Founding Members estão Marie-Bérengère Chapoton, managing director do Rosewood São Paulo; Flávia Vagen, CMO do Grupo HOPE; Monique Evelle, CEO da Inventivos e investidora do Shark Tank Brasil; e Viviane Valente, CFO da Rede Américas.

Além das associadas, a Ávora pretende construir um ecossistema com marcas que tenham afinidade com os valores da comunidade. A estratégia inclui parcerias para experiências, conteúdos e encontros ao longo do ano.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
feminismo
Mulheres
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).