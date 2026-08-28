Ávora reúne executivas e empreendedoras para transformar networking em negócios

As empresárias Mayra Carbone e Fernanda Moura, sócias da Lifetime W, assessoria de investimentos do BTG Pactual, se uniram a Nadia Léauté, fundadora da Blend Inspire e ex-executiva de grupos como L’Oréal, LVMH e Rolex, para criar uma comunidade voltada a mulheres que buscam transformar conexões em oportunidades de negócios, desenvolvimento profissional e construção de legado.

Batizada de Ávora, a iniciativa será lançada em 26 de agosto, no Rosewood São Paulo, parceiro estratégico do projeto. A proposta é reunir mulheres de diferentes setores e gerações em uma rede baseada em curadoria, troca de experiências e conexões estratégicas.

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O movimento chega em um cenário em que a presença feminina nos principais postos de comando ainda avança lentamente no Brasil. Segundo levantamento da Vila Nova Partners, apenas 5% das empresas listadas na B3 têm mulheres como CEOs. Já o relatório Women in Business 2026 aponta que a participação feminina em cargos de alta liderança caiu 1,1 ponto percentual neste ano, para 32,9%. “Entendemos que as mulheres estão buscando um espaço seguro e sofisticado para discutir temas como sucessão, posicionamento, investimentos, liderança, longevidade e impacto social. Nosso objetivo é reunir mulheres de diferentes segmentos e gerações para fomentar aprendizados coletivos e criar pontes capazes de impulsionar novos caminhos”, afirma Fernanda Moura, sócia fundadora da Ávora.

Networking como estratégia de carreira

A inspiração para a Ávora vem de uma transformação no conceito de private members clubs observada em cidades como Nova York, Londres e Tóquio. Em vez de concentrar a proposta em um espaço físico, esse modelo prioriza a curadoria dos membros e a qualidade das conexões.

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A Ávora adapta esse conceito para criar uma rede feminina voltada à troca entre diferentes gerações. A ideia é aproximar mulheres em ascensão de executivas e empreendedoras mais experientes, criando oportunidades de aprendizado, negócios e desenvolvimento. A iniciativa também parte de uma ideia apresentada pelo escritor Malcolm Gladwell em The Tipping Point: determinadas conexões podem funcionar como pontos de virada na trajetória de uma pessoa. Na prática, a comunidade pretende criar essas pontes de forma intencional.

Um dos pilares da Ávora será o grupo de Founding Members, formado por mulheres escolhidas por sua trajetória, relevância e capacidade de contribuir para a formação de novas lideranças. Essas executivas participarão do Ávora Legacy Mentorship, programa conduzido pela poeta e escritora Mel Duarte. A iniciativa conectará líderes consolidadas a mulheres em ascensão, com foco em troca de conhecimento, desenvolvimento profissional e ampliação de redes.

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Para ampliar a diversidade do programa, as mentoradas serão selecionadas em parceria com organizações sociais. O foco será em empreendedoras e profissionais com pelo menos três anos de experiência e potencial de crescimento. Entre as primeiras Founding Members estão Marie-Bérengère Chapoton, managing director do Rosewood São Paulo; Flávia Vagen, CMO do Grupo HOPE; Monique Evelle, CEO da Inventivos e investidora do Shark Tank Brasil; e Viviane Valente, CFO da Rede Américas.

Além das associadas, a Ávora pretende construir um ecossistema com marcas que tenham afinidade com os valores da comunidade. A estratégia inclui parcerias para experiências, conteúdos e encontros ao longo do ano.