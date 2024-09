Avanço do PIB leva mercado a revisar projeções de crescimento

O avanço do PIB divulgado nesta terça-feira, 3, pelo IBGE, fez surgir uma leva de revisões das projeções de crescimento da economia para este ano. A o crescimento de 1,4% veio acima das expectativas.

Economistas, gestores e analistas esperavam crescimento de 0,9%, próximo da expansão de 1,1% registrada no segundo trimestre do IBC-Br, índice do Banco Central que antecipa o desempenho do PIB. No entanto, o aumento da renda, a queda no índice de desemprego e a consequente expansão do consumo aceleraram o aquecimento da economia brasileira, impulsionando os setores da Indústria e de Serviços, ainda que o agronegócio tenha recuado.

Logo após o resultado, a economista-chefe do Ouribank disse que o resultado levaria a uma nova revisão de projeção de crescimento da economia brasileira em 2024. “O resultado do PIB foi bastante positivo e deve contribuir para um avanço nas projeções de crescimento deste ano, que já vem sendo revisadas para cima já há algum tempo. O mercado deve começar a projetar um crescimento próximo de 3% para o final deste ano”, disse.

Se antes o mercado considerava improvável que o PIB atingisse os 3%, agora surgem previsões que indicam uma expansão de até 3,3%, como é do Banco ABC Brasil que ajustou sua estimativa inicial de 2,6% para 3,3%. Já os economistas do JP Morgan revisaram sua expectativa de 2,9% para 3,2%, enquanto a EQI Asset aposta em um crescimento de 3,1%. Patrícia Krause, economista-chefe da América Latina na Coface, também revisou suas projeções, elevando-as de 2,2% para 3%, mesmo número estimado pela Swiss Capital Invest.

Para justificar essa revisão, os especialistas da Guide Investimentos destacaram o impacto positivo dos resultados recentes sobre as projeções futuras. “O resultado ainda deixa uma ‘herança estatística’ favorável para o restante do ano: se o PIB a preços de mercado se mantiver nos níveis atuais até o fim do ano, o crescimento da economia em 2024 seria de 2,87%. Por conta disso, aumentamos nossa projeção preliminar de crescimento, de 2,2% para 2,9%”, diz o relatório da gestora. A Principal Claritas seguiu a mesma linha, revisando sua estimativa de 2,1% para 2,9%. Marcelo Fonseca, da Reag Investimentos, informou que a casa elevou sua projeção de 2,6% para 2,8%.

Do lado menos otimista, a expectativa se volta para o descontrole fiscal e os juros altos, que podem frear a economia. É o que afirma Fábio Astrauskas, economista e CEO da Siegen, que espera um crescimento de 2,7% do PIB. “Entendo que a necessidade de cumprir a meta fiscal fará com o governo diminua o ritmo de gastos e investimentos no segundo semestre diminuindo a aceleração do PIB. Ademais, a Selic no patamar atual, sem perspectiva de corte, irá deprimir o consumo e atividade econômica”, diz. Smart House Investments estima alta de 2,5% do PIB, Ouro Preto Investimentos, 2,3% e Ipê Avaliações projeta que o avanço não passe de 2%.



Instituição Projeção Banco ABC Brasil 3,30% JP Morgan 3,20% EQI Asset 3,10% Coface 3% Swiss Capital Invest 3% Guide Investimentos 2,90% Principal Claritas 2,90% Reag Investimentos 2,80% Siegen 2,70% Smart House Investments 2,50% Ouro Preto Investimentos 2,30% Ipê Avaliações 2%