Atrasos e cancelamentos de voos no Carnaval é maior que no pré-pandemia

O número de atrasos e cancelamentos de voos durante o feriado de Carnaval de 2023 foi significativamente superior em relação à última folia antes da pandemia, em 2020. 379 mil passageiros foram impactados este ano, contra 328 mil no mesmo período de 2020, crescimento de 15,5%. Um em cada quatro passageiros foi afetado pelos cancelamentos ou pelos atrasos superiores a 15 minutos. Os números são da AirHelp, empresa especializada em direitos de passageiros aéreos.

Apenas a título de exemplo, o número de passageiros afetados por cancelamentos de voos mais que quadriplicou nessa comparação. Foram 42 mil pessoas durante o Carnaval de 2023, contra 10 mil no feriado de 2020. Os dados contrastam com o número de passageiros transportados pelas companhias aéreas durante o Carnaval. Segundo a AirHelp, o número de consumidores que optou por viajar de avião caiu de 2,2 milhões para 1,5 milhão entre os períodos analisados.

O número de passageiros afetados por atrasos superiores a duas horas também subiu. Cerca de 18 mil pessoas tiveram de esperar além do previsto para levantar voo este ano, contra cerca de 11 mil no mesmo período de 2020. Nesses casos, quando não provocados por questões meteorológicas ou de força maior, os consumidores podem entrar com pedidos de indenização contra as companhias.