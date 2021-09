Atividade econômica do Brasil desacelera em julho

A atividade econômica do Brasil acelerou 0,6% em julho deste ano, segundo o IBC-Br, medido pelo Banco Central. O resultado apesar que melhor do que o esperado pelo mercado, indica desaceleração em relação ao mês anterior, quando o crescimento foi de 1,14%.

Conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br avalia a evolução da economia com informações sobre o nível de atividade dos setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador registra alta de 3,26%. Com o avanço da vacinação e maior circulação de pessoas, os dados mostram que há um avanço da atividade após a quebra na oferta e demanda ocorrida no ano passado, porém, os ruídos políticos ocorridos pela instabilidade política e o risco fiscal deixaram o ritmo da economia mais lento.

Metodologia

Divulgado mensalmente, o IBC-Br é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos. O resultado do PIB do segundo trimestre, por exemplo, trouxe recuo de -0,1%, enquanto o IBC-Br do mesmo período subiu 0,12%.