Vale quase tudo para conquistar um cliente. No varejo de moda, algumas lojas já enviam verdadeiros guarda-roupas à casa de consumidores especiais, na esperança de que fiquem com algumas peças. Agora, até o mercado de ar-condicionado resolveu entrar na onda do experimente antes de comprar. A Vulp Air, empresa de climatização por assinatura, decidiu importar o modelo de teste grátis popularizado pelas plataformas de streaming para conquistar clientes corporativos.

A companhia lançou o programa Teste e Assine, pelo qual instala, em média, 50 equipamentos por empresa e oferece até três meses de uso gratuito. O pacote inclui instalação, monitoramento e manutenção, sem cobrança durante o período de experiência.

A aposta não é pequena. A campanha terá duração de um ano e a meta é conquistar 100 novos contratos, com potencial para aumentar a receita anual da companhia em aproximadamente 20%.

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Há uma razão econômica para tanta generosidade. Em estruturas com capacidade superior a 100 toneladas de refrigeração, os planos de assinatura começam em cerca de 17.500 reais mensais. A empresa aposta que, depois de experimentar o serviço funcionando, o cliente ficará mais disposto a assumir o compromisso financeiro.

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É mais um exemplo de como a disputa por consumidores está obrigando empresas de setores tradicionais a adotar estratégias antes restritas ao comércio digital. Depois das roupas que chegam à porta de casa para serem experimentadas, agora é a vez do ar-condicionado. A diferença é que, neste caso, a degustação pode durar três meses.