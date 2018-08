Asus lança Zenfone 5 no Brasil, com bateria que dura até 48 horas

A Asus apresentou os novos celulares da linha Zenfone 5 nesta quinta-feira. Os preços dos aparelhos vão variar de 1.499 reais a 3.399 reais – haverá descontos para quem comprar à vista até o dia 19.

As grandes novidades do carro-chefe da marca, o Zenfone 5, estão na câmera. Com a tecnologia de inteligência artificial (IA), o celular consegue identificar 16 cenas e objetos para melhorar as imagens capturadas, tornando-as mais vívidas. O usuário ainda conta com o recurso ultrawide, que permite a captura de fotos em ângulo de até 120 graus.

O novo aparelho tem 3.300 mAh, medida usada para indicar a eficiência de carga do smartphone. A Asus também adaptou a IA para melhorar a vida útil da bateria: a ferramenta identifica comportamentos do usuário, como a hora em que ele vai dormir e acordar. Durante a noite, ele pausa o carregamento do celular em 80%, mas, próximo da hora de acordar, o recurso completa a carga, evitando o desgaste da bateria.

O design do Zenfone 5 chama a atenção pela aparência similar ao iPhone X: além das bordas finas e tela infinita, o celular tem o notch, recorte no topo da tela característico da Apple. O preço do lançamento é de 1.999 reais em sua versão com 64 GB. O celular com 128 GB custa 2.249 reais.

A Asus também lançou o Zenfone 5Z, uma versão melhorada do 5. Os recursos são os mesmos: design, câmera e inteligência artificial, a diferença está no desempenho – o aparelho consegue ser 14,01% mais potente que o iPhone X, segundo estimativas da Asus.

O SZ será comercializado em três versões: com 256 GB, 128 GB e 64 GB. Os preços variam de acordo com a capacidade de armazenamento, de 3.399 reais, 2.499 reais e 2.949 reais.

O Zenfone Max Pro, o mais simples da linha, tem autonomia de bateria de 48 horas. O aparelho conta com 5.000 mAh – com a capacidade, é possível assistir até 25 horas de vídeos em sequência ou navegar 42 horas pela internet usando o 3G.

Com o processador Snapdragon 636, desenvolvido pela Qualcomm, o celular promete desempenho 29,5% melhor do que a do concorrente Moto G6 Plus. De acordo com a empresa, o processador permite um alto desempenho para jogos.

Seguindo o conceito de equipar os aparelhos com câmeras potentes, o Max Pro conta com uma câmera frontal de 8 MP com flash. A traseira tem 13 MP.

O smartphone será vendido em duas versões, a de 32 GB de armazenamento sai por 1.349 reais. Para comprar o celular com 64 GB, o consumidor deverá desembolsar 1.549 reais.

Como o nome indica, o foco do Zenfone 5 Selfie é a própria câmera. Duas câmeras frontais garantem 20MP para suas fotos e duas traseiras têm qualidade de imagem de 16 MP. As quatro câmeras têm o recurso ultrawide – permitindo capturar um campo de visão de 120 graus.

O smartphone chega em duas versões, a diferença está na capacidade de armazenamento: a primeiro versão conta com 64 GB e a segunda, criada exclusivamente para o Brasil, tem 128 GB. Os preços são entre 1.499 reais e 1.699 reais, respectivamente.

É a primeira vez que a Asus lança uma linha de smartphones com o Android Puro – sistema operacional aberto que permite modificações da fabricante na interface.