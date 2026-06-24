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Economia

Associação quer ampliar limite de operações de crédito

Entidades de fomento alegam que ações de pequenos municípios estão paralisadas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 08h30
Sede do Ministério da Fazenda dívida pública déficit primário fiscal
Sede do Ministério da Fazenda, em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/VEJA.com)
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Associação quer ampliar limite de operações de crédito Priorize VEJA no Google

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) encaminhou na terça-feira um ofício ao Tesouro Nacional pedindo um aumento no limite para operações de crédito com órgãos e entidades do setor público.

O teto anual, estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 23,625 bilhões de reais, sendo 17 bilhões para operações com garantia da União e 6,625 bilhões para transações sem garantia, e já foi esgotado.

A ABDE solicita que o Tesouro analise a demanda e encaminhe ao Ministério da Fazenda proposta de ampliação do limite em 2,089 bilhões de reais. Desse total, 1,2 bilhão seria para as operações com garantia e 889 milhões para as sem.

A associação alega que operações conduzidas pelas Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs) — como bancos regionais — aguardam um aumento do limite para avançar para a fase de contratação.

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Essas ações incluem projetos voltados a municípios de pequeno porte e iniciativas sustentáveis e climáticas nas cidades brasileiras, inclusive operações no âmbito do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundoclima).

A ABDE representa 35 instituições que integram o Sistema Nacional de Fomento (SNF), entre bancos públicos de desenvolvimento nacionais e estaduais, agências de fomento, cooperativas de crédito e bancos cooperativos.

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