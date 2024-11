As profissões que devem liderar as contratações em 2025

O Guia Salarial 2025 da Robert Half foi recentemente divulgado e conta com dados otimistas em relação ao mercado de trabalho no próximo ano. O estudo aponta que 44% das empresas brasileiras planejam abrir vagas permanentes no período, enquanto 32% pretendem transformar as alocações temporárias em projetos de até seis meses. Em sua 17ª edição, o guia analisa as principais tendências de recrutamento, setores em destaque, habilidades mais demandadas e perspectivas salariais em diferentes áreas de atuação.

Entre os setores mais aquecidos, encontram-se, respectivamente, agronegócio, atacarejo, bens de consumo, infraestrutura e saúde e equipamentos médicos. Segundo conclusões da pesquisa, o Brasil é fortemente influenciado pelo agronegócio e a expansão no mercado de óleo e gás deve continuar sendo tendência nos próximos anos. Também é ressaltado que o aumento de investimentos em infraestrutura vem sendo impulsionado por recentes concessões e leilões que injetam recursos na economia e estimulam novas contratações.

Além disso, há no mercado brasileiro a esperança de um aumento das pressões salariais ao longo do próximo ciclo, caso as projeções macroeconômicas do país se mantenham positivas. De acordo com Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half para a América do Sul, a diminuição da taxa de desemprego somada à escassez de talentos qualificados e um sentimento de insegurança generalizado faz com que o recrutamento especializado torna-se uma ação estratégica. “Já observamos um incremento significativo no salário-base, entre 20% e 30%, em propostas de mudança de emprego”, comenta.

As discussões acerca dos modelos de trabalho

Continua após a publicidade

Os modelos de trabalho fazem parte de um tema que ainda gera discussões no mercado. A crescente preferência por jornadas híbridas é motivada pela busca de equilíbrio entre a produtividade e a qualidade de vida dos profissionais. Todavia, há um movimento significativo, por parte das empresas, de um retorno estrito aos escritórios. O trabalho remoto trouxe novas perspectivas de flexibilidade, mas também desafios de organização e produtividade.

Mantovani analisa que muitos funcionários resistem ao retorno total ao escritório devido ao tempo de deslocamento e gastos com transporte, por exemplo. Por outro lado, empresas mantêm certa apreensão quanto à produtividade no home office. “Porém, alguns chefes têm receio de adotar um formato mais rígido e acabar perdendo talentos”, reflete. Apesar do impasse, o diretor acredita que o modelo 100% remoto dificilmente retornará para a maioria das empresas. O formato híbrido deve permanecer, principalmente em um regime de dois dias remotos e três presenciais, por conta dos baixos níveis de desemprego.

A busca por aprimoramento profissional

Continua após a publicidade

Em relação às perspectivas de crescimento profissional, Fernando Mantovani enfatiza a importância da educação continuada como diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. “Profissionais devem investir em habilidades fundamentais, como o domínio de idiomas”, pontua. No Brasil, a baixa fluência em inglês é um fator crítico que ainda limita a empregabilidade de muitas pessoas. Para aqueles que buscam cargos de liderança, o executivo aconselha observar o perfil de quem já ocupa essas posições e identificar as qualificações que os destacam. “Quem não busca aprimoramento certamente ficará para trás em um mercado em constante transformação”, opina.

Confira os destaques do Guia Salarial 2025 da Robert Half:

Áreas funcionais com maior demanda de contratações

Continua após a publicidade

Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina

Serviços de TI/Suporte/Operações

Contabilidade

Atendimento ao cliente

Hard skills (habilidades técnicas) mais valorizadas

Inteligência Artificial/Automação/Aprendizado de máquina

Análise de dados

Idiomas (destaque para o inglês)

Tecnologia imersiva

Soft Skills (habilidades comportamentais) em alta

Inteligência emocional

Pensamento crítico

Comunicação

Liderança

Resolução de Problemas

Setor de Engenharia

Continua após a publicidade

Segmentos que lideram as contratações: Alimentos e bebidas, Petróleo e gás, Energias renováveis, Bens de consumo;

Áreas com maior demanda: Indústria, Vendas técnicas, Logística, Compras;

Profissionais mais procurados: Engenheiro(a) de aplicação/vendas, Diretor(a) de operações, Gerente de logística, Gerente de vendas técnicas;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Diretor(a) de Operações: P/M – 22.270 | 28.710 | 35.860; G – 31.410 | 40.680 | 50.720 (em reais) Gerente de logística (supply chain): P/M – 14.420 | 16.990 | 21.270; G – 16.990 | 21.930 | 27.390 (em reais) Gerente de vendas técnicas: P/M – 13.180 | 16.990 | 21.270; G – 20.850 | 26.880 | 33.570 (em reais) Engenheiro de aplicação/vendas: P/M – 7.440 | 9.740 | 12.200; G – 9.520 | 12.360 | 15.390 (em reais)

Setor de Finanças e Contabilidade

Segmentos que lideram as contratações: Agronegócios, Indústria química, Saúde e equipamentos médicos, Infraestrutura;

Áreas funcionais com maior demanda: Contabilidade, Planejamento e análise financeira (FP&A), Controladoria, Auditoria;

Profissionais mais procurados: Controller, Gerente de planejamento financeiro/controladoria, Coordenador(a) contábil/fiscal, Analista contábil/fiscal;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Controller: P/M – 18.310 | 22.500 | 26.000; G – 27.540 | 34.300 | 42.610 (em reais) Gerente de planejamento financeiro/controladoria: P/M – 17.000 | 20.150 | 23.500; G – 22.650 | 28.650 | 37.500 (em reais) Coordenador contábil/fiscal: P/M – 12.500 | 14.000 | 16.500; G – 14.740 | 17.200 | 21.500 (em reais) Analista Contábil/Fiscal Pleno: P/M – 5.120 | 6.000 | 7.310; G – 6.040 | 7.000 | 7.860 (em reais)

Setor jurídico

Segmentos que lideram as contratações: Agronegócio, Tecnologia, Meios de pagamentos/bancos, Escritórios;

Ramos do direito com maior demanda: Proteção de dados, Tributário, Contratual, Civil;

Profissionais mais procurados (em todos os níveis): Advogado(a) Empresarial/Societário/M&A, advogado(a) tributário (consultivo e contencioso), advogado(a) generalista;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Advogado(a) empresarial/societário/M&A SR: P – 13.840 | 16.800 | 20.260; M -14.510 | 17.700 | 21.370; G – 14.550 | 17.700 | 21.370 (em reais) Advogado(a) Sênior (empresas): P – 8.610 | 10.500 | 12.650; M – 9.450 | 11.500 | 13.900; G – 10.260 | 12.500 | 15.100 (em reais) Advogado(a) Contencioso Tributário PL: P – 8.610 | 10.500 | 12.650; M – 9.010 | 11.000 | 13.250; G – 9.020 | 11.000 | 13.280 (em reais) Advogado(a) Consultivo Tributário JR: P – 6.100 | 7.500 | 9.000; M – 6.560 | 8.000 | 9.650; G – 6.500 | 8.000 | 9.600 (em reais)

Setor do mercado financeiro

Continua após a publicidade

Segmentos que lideram as contratações: Bancos de investimentos, Meios de pagamentos, Fintechs, Fundos de private equity;

Áreas funcionais com maior demanda: Comercial, Compliance/auditoria/controles internos, Crédito e risco, Fusões e aquisições;

Profissionais mais procurados : Associate de fusões e aquisições, Vice-presidente/gerente de crédito e risco, Associate de compliance/auditoria/controles internos, Diretor(a) de finanças;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Diretor de finanças: 28.340 | 35.100 | 43.310 (em reais) Vice-presidente/Gerente de Crédito e Risco: 25.160 | 31.200 | 38.480 (em reais) Associate de fusões e aquisições: 22.300 | 27.760 | 34.210 (em reais) Associate de compliance/auditoria/controles internos: 15.750 | 19.570 | 24.150 (em reais)

Setor de Recursos Humanos

Segmentos que lideram as contratações: Infraestrutura, Bens de consumo, Agronegócios, Atacado e varejo;

Subsistemas com maior demanda: Treinamento e desenvolvimento, Gestão de desempenho, Gestão de clima organizacional, Atração e seleção;

Profissionais mais procurados : Gerente de RH generalista, Gerente de DHO, Coordenador(a) de payroll, Especialista Business Partner;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Gerente de DHO: P/M – 20.370 | 23.600 | 26.610; G – 24.420 | 29.000 | 32.740 (em reais) Gerente de RH generalista: P/M – 19.760 | 23.400 | 26.310; G – 24.330 | 29.000 | 32.720 (em reais) Coordenador(a) de payroll: P/M – 10.920 | 13.000 | 14.040; G – 13.650 | 16.100 | 18.030 (em reais) Business Partner: P/M – 10.970 | 12.900 | 14.660; G – 13.680 | 16.100 | 18.090 (em reais)

Setor de Seguros

Segmentos que lideram as contratações: Seguradoras de grandes riscos, Operadoras de saúde, Resseguradoras, Corretoras;

Áreas funcionais com maior demanda: Atuarial, Comercial, Crédito e risco, Subscrição/técnico;

Profissionais mais procurados : Diretor(a) financeiro(a), Gerente de subscrição, Executivo(a) de contas, Gerente atuarial;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Diretor Financeiro: 39.450 | 52.840 | 59.270 (em reais) Gerente de Subscrição: 16.120 | 21.630 | 24.280 (em reais) Gerente Atuarial: 15.540 | 20.900 | 23.400 (em reais) Executivo de Contas: 9.780 | 13.280 | 14.830 (em reais)

Setor de Tecnologia

Segmentos que lideram as contratações: Tecnologia, Bancos, Startups em geral, Atacado e varejo;

Áreas funcionais com maior demanda: Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina, Serviços de TI/Suporte/Operações, Desenvolvimento web/E-commerce, Redes;

Profissionais mais procurados : Gerente de TI (generalista), Desenvolvedor(a) Back-end, Coordenador(a) de segurança da informação, Gerente de projetos;

Algumas perspectivas de remuneração em 2025:

Gerente de TI Generalista: 20.400 | 26.500 | 34.200 (em reais) Coordenador(a) de Segurança da Informação: 17.350 | 20.000 | 23.750 (em reais) Gerente de projetos: 13.800 | 18.000 | 23.200 (em reais) Desenvolvedor(a) Back-End Pleno: 9.200 | 12.000 | 15.450 (em reais)

Setor de Vendas e Marketing

Segmentos que lideram as contratações: Bens de consumo, Alimentos e bebidas; Máquinas e Equipamentos, Atacado e Varejo;

Áreas funcionais com maior demanda: Vendas externas, Desenvolvimento de negócios, Marketing de vendas, Prospecção e geração de leads;

Profissionais mais procurados : Gerente nacional de vendas, Executivo(a) de contas, Gerente de marketing, Inside sales;

Algumas perspectivas de remuneração para 2025:

Gerente de Marketing: P/M – 17.510 | 22.040 | 27.030; G – 19.150 | 27.810 | 34.090 (em reais) Gerente Nacional de Vendas: P/M – 16.480 | 19.770 | 24.200; G – 19.000 | 27.500 | 33.730 (em reais) Executivo de contas: P/M – 6.740 | 9.680 | 11.940; G – 10.550 | 15.340 | 18.790 (em reais) Inside sales: P/M – 4.630 | 6.900 | 8.490; G – 5.760 | 8.440 | 10.350 (em reais)

Para mais detalhes, leia o Guia na íntegra.