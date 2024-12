As franquias brasileiras mais internacionalizadas, segundo ranking

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) lançou o primeiro Ranking de Franquias Internacionais, cujo objetivo é valorizar ainda mais as redes brasileiras reconhecidas internacionalmente, segundo a companhia. A lista segue dois critérios: número de operações no exterior e quantidade de países com presença de operações da marca. “Por meio da pesquisa, notamos que algumas franquias brasileiras já têm presença representativa e esperamos que outras invistam e acelerem seus processos de internacionalização”, afirma Natan Baril, diretor internacional da ABF.

Pelo olhar do número de operações no exterior, a lista é liderada pela rede Smart Fit com 845 unidades, seguida pela Oakberry Açaí Bowls, com 421, e pelo Kumon, com 310. Já no critério de número de países com operações da marca, o top 3 é formado pela iGUi, presente em 50 nações além do Brasil, pela Oakberry Açaí Bowls, em 40, e pela Maple Bear, presente em 30 países.

O ranking é composto pelas redes que se inscreveram para o Certificado de Franquia Internacional e integram o programa Franchising Brasil. Segundo Bruno Amado, gerente do grupo, o processo reforça a competitividade e a relevância do setor de franquias brasileiro no mercado internacional. Confira as tabelas na íntegra:

Além do ranking internacional, a ABF, em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), anunciou as marcas chanceladas com o Certificado de Franquia Internacional ABF 2024, principal reconhecimento nacional do setor. A iniciativa também faz parte do Franchising Brasil, programa que busca impulsionar a expansão e a consolidação além-fronteiras das franquias brasileiras. Junto a esse cenário, a empresa realizou a Pesquisa de Internacionalização 2024, que mostrou um expressivo aumento de 26,3% no número de operações das redes no exterior quando comparado a 2023. O número saltou de 1.717 para 2.175 operações.

Com novo recorde de companhias certificadas, nesta 6ª edição foram chanceladas 68 marcas ante 56 no ano anterior. Juntas, essas redes somam 2.901 operações fora do país. As franquias inscritas, todas participantes do Franchising Brasil, foram condecoradas nas categorias Pleno (redes com até duas unidades no exterior em até um país), Sênior (de 3 a 30 unidades no exterior ou 2 a 4 países), Máster (de 31 a 61 unidades no exterior ou 5 a 7 países) e Mega (mais de 61 unidades no exterior ou em 8 ou mais países).

Neste ano, 24 redes obtiveram o certificado Pleno, 24 o Sênior, 5 o Máster e 15, o Mega. Entre as redes certificadas, os destaque foram para os segmentos de Moda; Saúde, Beleza e Bem-Estar; e Educação. Os resultados reforçam que as franquias brasileiras atendem a critérios internacionais de gestão, operação e adaptação a mercados externos, de acordo com Natan Baril. Segundo a ABF, a chancela visa estimular aquelas que estão em processo de internacionalização — com operações próprias ou franqueadas —, além de engajar os profissionais das marcas em missões internacionais, rodadas de negócio, eventos e outras iniciativas do programa Franchising Brasil.

