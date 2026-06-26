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Economia

As ações de small caps que bateram no fundo do poço em junho (e o que isso significa)

27 ações que compõem o Índice Small Cap da B3 registraram sua menor cotação anual neste mês, segundo levantamento

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 17h33
Painel de ações na B3: investidores precisarão de paciência para garimpar bons papéis em 2026
QUEDA LIVRE Painel da B3: 24% das ações que compõem o Índice Small Cap da B3 bateram na menor cotação de 2026 em junho (Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)
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As ações de small caps que bateram no fundo do poço em junho (e o que isso significa) Priorize VEJA no Google

Junho tem sido um mês difícil para o mercado de ações em geral. O Ibovespa, principal índice brasileiro, acumulava uma baixa de 1% até esta quinta-feira 25, refletindo a avaliação dos investidores de que a resistência da inflação no Brasil e no mundo manterá as taxas de juros elevadas por mais tempo que o imaginado. As maiores perdas, contudo, concentram-se nos papéis de empresas de menor porte. O Índice Small Caps (SMLL) recuava 3,8% no acumulado do mês até ontem, sendo composto por 110 papéis que representam aproximadamente 15% do valor total das companhias listadas no mercado à vista da B3.

Para os analistas, as small caps têm sido mais penalizadas pela estratégia defensiva dos investidores diante das grandes incertezas que cercam temas relevantes nos cenários interno e externo, como as eleições presidenciais no Brasil em outubro e as tensões geopolíticas no Oriente Médio, acirradas pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e seus aliados regionais, que pressionam as cotações do petróleo e o livre fluxo de mercadorias no Estreito de Ormuz.

No mercado acionário, incerteza é sinônimo de volatilidade, isto é, de forte flutuação de preços em curtos intervalos de tempo. Para reagir rapidamente a ela, os investidores têm concentrado suas posições em papéis com maior liquidez – aqueles que podem ser comprados ou vendidos com maior facilidade, dada a grande demanda por eles. É o caso das blue chips que compõem o Ibovespa como a Petrobras, a Vale e os grandes bancos. Além disso, setores mais sensíveis à taxa de juros e à renda, como o varejo e o mercado imobiliário, contam com mais representantes, proporcionalmente, no Índice Small Caps, o que pressiona seu desempenho, à medida que a taxa Selic permanece elevada e a inflação corrói a renda e pesa no endividamento crescente das famílias.

Tudo somado, 27 ações que compõem o Índice Small Caps da B3 registraram sua menor cotação de 2026 em junho. O grupo corresponde a 24% do total de papéis que compõem o indicador. Assim como no Ibovespa, os componentes do SMLL têm seu peso no índice ponderado pelo valor de mercado das ações em circulação (free float). Por isso, as 27 ações que chegaram ao fundo do poço neste mês somam um peso de 21% no SMLL.

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Os 27 papéis integram um levantamento da consultoria de informações econômicas e financeiras Elos Ayta, que listou as maiores quedas entre a maior e a menor cotação atingida neste ano de papéis que compõem os principais índices da bolsa brasileira. A concentração de small caps que bateram seus menores preços em junho é o que mais chama a atenção na mostra. Veja quais são as ações:

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