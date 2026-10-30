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Economia

Artigo: Uma conta que o país não pode mais pagar

Perdemos 1,7 trilhão de reais por ano com o custo Brasil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, camisa branca e gravata vinho, posa sério com as mãos cruzadas na frente do corpo, contra uma parede clara com persianas horizontais
Ricardo Alban (Iano Andrade/CNI/.)
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O nosso país desperdiça anualmente 1,7 trilhão de reais com o custo Brasil, o que representa 20% do produto interno bruto. Mais que um indicador, o número revela o peso de entraves tributários, burocráticos e de infraestrutura que encarecem a produção, afastam investimentos e limitam a capacidade de crescimento. É uma conta que recai sobre a indústria, compromete a competitividade das empresas e chega ao bolso de todos os brasileiros.

Temos trabalhado arduamente para reverter esse cenário, com a mobilização da indústria e a articulação com o governo federal. Elaboramos estudos e pesquisas, monitoramos projetos e legislações e participamos ativamente de debates. Recentemente, lançamos uma campanha para mostrar como essas ineficiências afetam o nosso dia a dia e por que sua superação precisa ser uma prioridade nacional.

Precisamos reduzir o custo Brasil para recuperar a competitividade da indústria e promover um ambiente eficiente e competitivo nos mercados interno e externo. O país precisa avançar em ritmo superior ao dos concorrentes para reduzir a distância das economias mais competitivas. Pesquisa da CNI mostra que 70% dos industriais consideram o sistema tributário o maior problema do custo Brasil. Outros obstáculos são a falta de mão de obra qualificada e de linhas de financiamento para os negócios e a insegurança jurídica. Três em cada quatro empresários afirmam que investiriam mais se a taxa de juros dos empréstimos caísse pela metade. Não podemos aceitar uma Selic de 13,75% ao ano.

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Enfrentar esse cenário exige uma agenda consistente, focada no equilíbrio fiscal, crédito compatível com o investimento produtivo, qualificação profissional, estabilidade nas regras, redução da burocracia, infraestrutura moderna e preço adequado de energia elétrica. Apesar de termos fontes renováveis e sobra de energia, nossa conta de luz é das mais caras do mundo, com 40% da tarifa composta por impostos e encargos.

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“Precisamos de políticas de longo prazo e não de agendas para um mandato”

Quando buscamos agregar valor, deparamos com a realidade de um país que incorpora mais custos do que valor nos produtos e serviços. Essa realidade só será transformada quando houver união entre os setores produtivos e o poder público. Nesse sentido, a CNI lançou o Projeto Brasil 2050, com cinquenta propostas voltadas ao equilíbrio fiscal, ao fortalecimento das vantagens competitivas, à produção de novas atividades, à inserção internacional e à melhoria do ambiente de negócios.

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O país não pode desperdiçar 20% do PIB enquanto busca crescer, criar empregos e melhorar a renda e a qualidade de vida da população. Reduzir o custo Brasil é condição para o fortalecimento da indústria e para uma economia mais produtiva, sustentável e inclusiva. O Brasil tem enorme potencial para avançar. Falta transformar essa capacidade em decisões concretas e em agendas de Estado, com políticas de longo prazo, e não apenas propostas que se perdem a cada mandato de quatro anos.

Ricardo Alban é empresário e presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

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Os textos dos colunistas não refletem necessariamente as opiniões de VEJA NEGÓCIOS 

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31

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