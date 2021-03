Arco Educação compra sistemas de ensino COC e Dom Bosco

A Arco Educação, um dos maiores grupos do setor no Brasil comprou, por 920 milhões de reais, os sistemas de ensino COC e Dom Bosco da Pearson, multinacional britânica. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo CADE.

Juntos, os dois sistemas de ensino concentram 210 mil alunos, distribuídos em 800 escolas parceiras. A Arco disputa com a Cogna a liderança do mercado no Brasil. A compra do COC e Dom Bosco ocorre depois que a Cogna adquiriu os sistemas de ensino do grupo Eleva. Na última década, as principais empresas do setor realizaram diversos fusões e aquisições que concentraram o capital, em um setor altamente pulverizado. Conforme revelado na edição de VEJA dessa semana, três em cada quatro escolas particulares no Brasil utilizam sistemas de ensino.

A Pearson havia adquirido o COC e Dom Bosco, juntamente com Pueri Domus e Name, por 900 milhões de reais, em 2010. Agora, a Arco vai ficar apenas com as duas primeiras empresas. A transação também inclui uma parceria de distribuição, que confere ao grupo o direito de distribuir com exclusividade algumas soluções educacionais suplementares para escolas de ensino básico no Brasil.

A Arco atende cerca de 1,3 milhão de alunos em 5.400 escolas. Já a Pearson é a maior empresa de aprendizagem do mundo, com mais de 22,5 mil colaboradores atuando em 70 países.