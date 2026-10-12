Apple reduz pedidos do iPhone 18 Pro após demanda abaixo do esperado

Poucas semanas depois de apresentar o iPhone 18 Pro e o Pro Max, a Apple começou a frear a produção dos aparelhos. Segundo o site japonês Nikkei Asia, especializado em economia e negócios, a procura abaixo do esperado levou a companhia a pedir que alguns fornecedores fabricassem menos componentes – as encomendas foram reduzidas em pelo menos 15% em relação ao volume previsto inicialmente.

Os preços ajudam a explicar a cautela dos compradores. Nos Estados Unidos, o iPhone 18 Pro custa a partir de 1 199 dólares, enquanto o Pro Max sai por pelo menos 1 299 dólares. São 100 dólares a mais do que os respectivos modelos da geração anterior.

O reajuste acompanha o encarecimento dos chips de memória, cada vez mais disputados pelas empresas que constroem centros de processamento de inteligência artificial. Em junho, a Apple já havia aumentado os preços de iPads e MacBooks, sob a justificativa de que não conseguia mais absorver a alta dos componentes.

A própria aposta da Apple em inteligência artificial aumenta a pressão sobre os custos. Os novos recursos exigem memórias mais potentes, justamente os componentes disputados pelos grandes projetos de data centers. Para a fabricante, fica mais difícil oferecer novidades sem elevar o preço e convencer o consumidor de que vale a pena trocar de celular.