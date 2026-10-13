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Apple lança HomeView, central com inteligência artificial para controlar a casa

Novo aparelho terá reconhecimento facial, integração com a Siri e preço inicial de 299 dólares

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h43 | Atualizado em 13 out 2026, 15h45
Interior de uma loja Apple com o logo da maçã iluminado no centro. Pessoas caminham pelo piso cinza, algumas observam produtos em mesas de madeira. Uma escada espiral de vidro e metal se destaca ao fundo, com prédios e árvores visíveis através das paredes de vidro
HomeView, novo dispositivo da Apple, reúne inteligência artificial e recursos para controlar equipamentos conectados dentro de casa (Cheng Xin/Getty Images)
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Apple lança HomeView, central com inteligência artificial para controlar a casa Priorize VEJA no Google

A Apple anunciou nesta terça-feira, 13, o HomeView, um dispositivo com inteligência artificial desenvolvido para controlar equipamentos domésticos conectados à internet.

Com tela de sete polegadas, reconhecimento facial e uma versão mais avançada da assistente virtual Siri, o aparelho permite gerenciar fechaduras, câmeras, campainhas e sistemas de climatização.

O lançamento amplia a presença da fabricante do iPhone no mercado de casas inteligentes, no qual enfrenta concorrentes como Amazon e Google.

O equipamento custará a partir de 299 dólares, aproximadamente 1.492 reais na cotação atual, sem considerar impostos e taxas de importação.

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As vendas começarão em 13 de novembro em oito países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. O Brasil ficou fora da primeira etapa, e não há previsão de lançamento no país.

Como funciona o HomeView

O dispositivo poderá ser instalado na parede ou colocado sobre móveis, funcionando como uma central de comando da residência.

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Por meio da tela ou de comandos de voz, os moradores poderão controlar a iluminação, ajustar a temperatura, verificar câmeras de segurança e acompanhar outros equipamentos compatíveis.

Uma das novidades é o reconhecimento facial, que identifica o usuário e adapta as informações exibidas às suas preferências. Assim, diferentes integrantes de uma família poderão acessar conteúdos e configurações personalizados em um mesmo aparelho.

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O HomeView combina os recursos da Apple Intelligence com uma versão atualizada da Siri, desenvolvida para interpretar solicitações mais complexas e executar tarefas domésticas com menos intervenções do usuário.

Disputa pelo mercado de casas inteligentes

A novidade chega a um segmento no qual a Amazon já comercializa alto-falantes e telas da linha Echo, além dos equipamentos de segurança residencial da Ring.

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O Google também disputa consumidores com produtos e serviços de automação doméstica.

A fabricante do iPhone atua nesse setor desde 2016, quando apresentou o aplicativo Casa, que permite controlar dispositivos conectados. Dois anos depois, lançou o HomePod, alto-falante equipado com a Siri.

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Agora, a estratégia é reunir tela, comandos de voz e reconhecimento facial em um único equipamento. O anúncio foi acompanhado de atualizações para o HomePod e a Apple TV, além de acessórios desenvolvidos em parceria com LG e Schneider Electric, incluindo câmeras, campainhas e termostatos.

Inteligência artificial como fonte de crescimento

O lançamento faz parte da busca por novas oportunidades de receita além dos smartphones. A companhia pretende ampliar a utilização de inteligência artificial em seus produtos, em meio à concorrência de empresas tradicionais de tecnologia e de novos participantes desse mercado.

Um dos principais desafios é melhorar o desempenho da Siri, criticada por suas limitações na compreensão de comandos complexos. Neste ano, a assistente recebeu aprimoramentos desenvolvidos com tecnologias do Google.

A proposta é permitir que os usuários coordenem diferentes aparelhos por meio de solicitações mais naturais, sem precisar acessar individualmente cada aplicativo.

A instalação de uma casa inteligente, entretanto, ainda pode ser complicada. Além da necessidade de equipamentos compatíveis, o funcionamento depende de conexão estável à internet e de configurações que nem sempre são simples para os consumidores.

Segurança e privacidade são desafios

A expansão dos dispositivos conectados também aumenta a preocupação com a proteção de dados. Câmeras, fechaduras e outros equipamentos domésticos podem ser alvos de ataques virtuais quando apresentam falhas de segurança.

No HomeView, o reconhecimento facial acrescenta uma questão específica: a proteção das informações utilizadas para identificar moradores e personalizar o funcionamento do aparelho.

A comercialização também terá restrições geográficas. O produto não chegará inicialmente à União Europeia porque a nova versão da Siri com inteligência artificial permanece indisponível no bloco devido a questões regulatórias.

Com o lançamento, a fabricante tenta transformar a automação doméstica em uma experiência mais simples e integrada.

O desafio será convencer os consumidores de que uma central dedicada oferece vantagens suficientes em relação aos smartphones e assistentes virtuais que já utilizam.

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