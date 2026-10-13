Apple lança HomeView, central com inteligência artificial para controlar a casa
Novo aparelho terá reconhecimento facial, integração com a Siri e preço inicial de 299 dólares
A Apple anunciou nesta terça-feira, 13, o HomeView, um dispositivo com inteligência artificial desenvolvido para controlar equipamentos domésticos conectados à internet.
Com tela de sete polegadas, reconhecimento facial e uma versão mais avançada da assistente virtual Siri, o aparelho permite gerenciar fechaduras, câmeras, campainhas e sistemas de climatização.
O lançamento amplia a presença da fabricante do iPhone no mercado de casas inteligentes, no qual enfrenta concorrentes como Amazon e Google.
O equipamento custará a partir de 299 dólares, aproximadamente 1.492 reais na cotação atual, sem considerar impostos e taxas de importação.
As vendas começarão em 13 de novembro em oito países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. O Brasil ficou fora da primeira etapa, e não há previsão de lançamento no país.
Como funciona o HomeView
O dispositivo poderá ser instalado na parede ou colocado sobre móveis, funcionando como uma central de comando da residência.
Por meio da tela ou de comandos de voz, os moradores poderão controlar a iluminação, ajustar a temperatura, verificar câmeras de segurança e acompanhar outros equipamentos compatíveis.
Uma das novidades é o reconhecimento facial, que identifica o usuário e adapta as informações exibidas às suas preferências. Assim, diferentes integrantes de uma família poderão acessar conteúdos e configurações personalizados em um mesmo aparelho.
O HomeView combina os recursos da Apple Intelligence com uma versão atualizada da Siri, desenvolvida para interpretar solicitações mais complexas e executar tarefas domésticas com menos intervenções do usuário.
Disputa pelo mercado de casas inteligentes
A novidade chega a um segmento no qual a Amazon já comercializa alto-falantes e telas da linha Echo, além dos equipamentos de segurança residencial da Ring.
O Google também disputa consumidores com produtos e serviços de automação doméstica.
A fabricante do iPhone atua nesse setor desde 2016, quando apresentou o aplicativo Casa, que permite controlar dispositivos conectados. Dois anos depois, lançou o HomePod, alto-falante equipado com a Siri.
Agora, a estratégia é reunir tela, comandos de voz e reconhecimento facial em um único equipamento. O anúncio foi acompanhado de atualizações para o HomePod e a Apple TV, além de acessórios desenvolvidos em parceria com LG e Schneider Electric, incluindo câmeras, campainhas e termostatos.
Inteligência artificial como fonte de crescimento
O lançamento faz parte da busca por novas oportunidades de receita além dos smartphones. A companhia pretende ampliar a utilização de inteligência artificial em seus produtos, em meio à concorrência de empresas tradicionais de tecnologia e de novos participantes desse mercado.
Um dos principais desafios é melhorar o desempenho da Siri, criticada por suas limitações na compreensão de comandos complexos. Neste ano, a assistente recebeu aprimoramentos desenvolvidos com tecnologias do Google.
A proposta é permitir que os usuários coordenem diferentes aparelhos por meio de solicitações mais naturais, sem precisar acessar individualmente cada aplicativo.
A instalação de uma casa inteligente, entretanto, ainda pode ser complicada. Além da necessidade de equipamentos compatíveis, o funcionamento depende de conexão estável à internet e de configurações que nem sempre são simples para os consumidores.
Segurança e privacidade são desafios
A expansão dos dispositivos conectados também aumenta a preocupação com a proteção de dados. Câmeras, fechaduras e outros equipamentos domésticos podem ser alvos de ataques virtuais quando apresentam falhas de segurança.
No HomeView, o reconhecimento facial acrescenta uma questão específica: a proteção das informações utilizadas para identificar moradores e personalizar o funcionamento do aparelho.
A comercialização também terá restrições geográficas. O produto não chegará inicialmente à União Europeia porque a nova versão da Siri com inteligência artificial permanece indisponível no bloco devido a questões regulatórias.
Com o lançamento, a fabricante tenta transformar a automação doméstica em uma experiência mais simples e integrada.
O desafio será convencer os consumidores de que uma central dedicada oferece vantagens suficientes em relação aos smartphones e assistentes virtuais que já utilizam.