Apple é processada após usuários perderem US$ 1,8 milhão em golpe com bitcoin

A Apple foi processada nos Estados Unidos por três usuários que afirmam ter perdido, juntos, 1,835 milhão de dólares em bitcoin depois de baixar aplicativos fraudulentos na App Store. Os programas se passavam pela Sparrow Wallet, uma carteira de criptomoedas que não possui versão oficial para iPhone.

A ação foi protocolada na sexta-feira, 24, no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia. James Ramirez, Christopher Ellis e Jalen Delgado acusam a empresa de não adotar medidas suficientes para impedir a distribuição dos aplicativos falsos e de transmitir aos consumidores a percepção de que todos os programas oferecidos em sua loja são seguros.

Segundo o processo, os golpes ocorreram entre maio e agosto de 2025. Delgado afirma ter perdido aproximadamente 120.000 dólares; Ramirez, cerca de 875.000 dólares; e Ellis, outros 840.000 dólares.

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Os relatos ainda não foram analisados pela Justiça, e não há decisão sobre uma eventual responsabilidade da Apple pelas perdas. Os autores pedem julgamento por júri, devolução dos valores e pagamento de indenizações.

Como funcionava o golpe?

Os aplicativos imitavam a identidade visual e o nome da Sparrow Wallet, carteira usada para guardar e movimentar bitcoins. A Sparrow oferece versões oficiais apenas para computadores com os sistemas macOS, Windows e Linux. Não existe uma versão legítima para iOS.

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Depois de baixar o aplicativo falso, os usuários eram orientados a inserir a chamada frase-semente, uma sequência de palavras usada para recuperar e controlar uma carteira de criptomoedas. Com essa informação, os golpistas conseguiam acessar os ativos e transferi-los para endereços sob seu controle.

Ramirez afirma ter baixado um dos aplicativos em 25 de julho de 2025 e inserido sua frase de recuperação. Pouco depois, 7,4 bitcoins foram retirados de sua carteira. Ellis relata ter caído no mesmo golpe em 3 de agosto, pouco mais de uma semana depois.

Delgado diz ter instalado outro programa falso por volta de 1º de maio. De acordo com a ação, 1,05 bitcoin foi transferido para uma carteira controlada pelos responsáveis pelo aplicativo.

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As transferências de criptomoedas são registradas em redes descentralizadas e, em geral, não podem ser canceladas. A posse da frase-semente permite movimentar os ativos sem a necessidade de autorização adicional do proprietário.

Por que os usuários responsabilizam a Apple?

Os autores argumentam que confiaram na App Store porque a Apple afirma revisar os aplicativos antes de disponibilizá-los. A segurança da loja é um dos principais argumentos usados pela companhia para defender o controle sobre a distribuição de programas em seus dispositivos.

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“Ao manter controle exclusivo sobre quais aplicativos são permitidos nos aparelhos Apple, a empresa estruturou sua plataforma para garantir que os consumidores dependam inteiramente de sua promessa de segurança e confiabilidade”, afirma a ação.

O processo acusa a companhia de propaganda enganosa, negligência, omissão de riscos e violação de leis de proteção ao consumidor dos estados da Califórnia, Louisiana e Massachusetts. Os autores também pedem que a Apple passe a exibir alertas mais claros sobre a possibilidade de aplicativos fraudulentos chegarem à loja.

A Apple não comentou especificamente as acusações apresentadas no processo. A empresa afirmou, porém, que aplicativos que imitam outros serviços violam suas regras e que age rapidamente para removê-los. Segundo a companhia, os programas falsos da Sparrow Wallet foram retirados e as contas dos desenvolvedores responsáveis foram encerradas.

Atualmente, não há aplicativos com esse nome disponíveis na App Store, de acordo com a empresa.

Apple defende sistema de segurança

A Apple afirma ter impedido mais de 2,2 bilhões de dólares em transações potencialmente fraudulentas em 2025. No mesmo período, a companhia analisou 9,1 milhões de submissões e rejeitou mais de 2 milhões de aplicativos e atualizações por descumprimento das regras da loja.

Desse total, mais de 371.000 submissões foram recusadas por copiar outros aplicativos, apresentar conteúdo enganoso ou ser classificadas como spam. A empresa também encerrou 193.000 contas de desenvolvedores por suspeitas de fraude.

Os autores do processo sustentam que essas medidas não impediram que os aplicativos falsos da Sparrow Wallet fossem aprovados e permanecessem disponíveis tempo suficiente para causar as perdas. A Apple poderá contestar tanto os relatos apresentados quanto a alegação de que suas declarações sobre segurança a tornam responsável por golpes praticados por terceiros.