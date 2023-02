Apple começa testes em de sua empreitada no mercado de crédito

A Apple começou a fazer testes de sua solução de crédito. Anunciado em julho do ano passado, o serviço Apple Pay Later passou a ser oferecido para os funcionários do varejo da empresa, de acordo com informações da Bloomberg. O sistema de pagamento em parcelas lembra muito o que é feito no Brasil com os cartões de crédito, porém não é algo comum em economias mais desenvolvidas.

O serviço tem como premissa o “compre agora e pague depois”: a atualização atualização na carteira digital presente nos iPhones, a Apple Wallet, permitirá empréstimos e compras no crédito diretamente pelos celulares, sem a necessidade de vincular um cartão de empresas bancárias.

Nesta semana, a empresa entrou em contato com funcionários do varejo e ofereceu a eles uma versão de teste do serviço que permitirá aos compradores dividir o pagamento das compras em parcelas, afirma a Bloomberg. O teste com os funcionários do varejo da Apple é uma tática usada pela empresa antes de lançamentos, em 2019 foi assim com o Apple Card, o cartão de crédito da companhia.

A expectativa é que o serviço tivesse sido lançado em setembro passado como parte do iOS 16. No entanto, o serviço foi adiado até 2023 após problemas técnicos.

Ao anunciar os planos do “pay later” no ano passado, a Apple disse que a opção de pagamento irá dar aos utilizadores uma forma de dividir o custo das compras em quatro parcelas iguais pagas em seis semanas sem juros ou taxas adicionais, algo parecido com o que o mercado brasileiro de crédito pratica com o parcelamento via cartões. Porém, os pagamentos parcelados não são comuns em outros países. Na ocasião a Apple também afirmou que trabalhava junto com o Goldman Sachs Group para oferecer uma opção que divide o custo de grandes compras em vários meses, e neste caso, com juros.

A possibilidade de gerenciar apenas a carteira digital em todo o processo de uma compra, potencialmente, permitirá uma experiência sem muitos atritos ou passos. Se de fato atender as expectativas, o Apple Pay Later será uma forte concorrência na oferta de serviços financeiros mundiais. A divisão Apple Financing será responsável por supervisionar as verificações de crédito e empréstimos para o serviço. Segundo a agência de Bloomberg, o negócio já possui licenças de empréstimo necessárias para o funcionamento.