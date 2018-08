Apple deve lançar novas versões do iPhone X em setembro

Os aficionados pelo iPhone podem esperar novidades em setembro. A Apple deve lançar três novos modelos do smartphone, além de novos Apple Watches e um novo iPad Pro, segundo informou uma reportagem da Bloomberg. Normalmente, os lançamentos da empresa acontecem no mês de setembro.

Segundo a Bloomberg, serão lançados os sucessores do iPhone X e uma versão de baixo custo da companhia. Todos os aparelhos terão reconhecimento facial, como em outros modelos da Apple. Além disso, as telas terão versões de 5,8 polegadas (com tecnologia OLED, como o iPhone X), 6,5 polegadas (também OLED) e 6,1 polegadas (com display LCD), sendo que esse seria um aparelho de menor custo do que os demais, se posicionando como o iPhone de entrada.

Outra novidade, é que esses aparelhos terão suporte para dois chips de operadoras, o que os smartphones com o sistema Android já possuem há muito tempo.

Segundo a Bloomberg, a edição de baixo custo do smartphone da Apple terá revestimento em alumínio, em vez do aço inoxidável do iPhone X, e estará disponível em várias opções de cores, como cinza, branco, vermelho, azul e laranja.

Já o Apple Watch pode ganhar uma tela maior e o iPad Pro devem ganhar a tecnologia de reconhecimento facial, bem como telas que aproveitam melhor a área frontal. Além disso, de acordo com a Bloomberg os fones de ouvido Bluetooth da empresa, os AirPods, podem ganhar uma nova versão neste ano.