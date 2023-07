Após explosão, Threads pode decepcionar Mark Zuckerberg

Na guerra digital entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, Musk ainda pode ter esperanças de uma recuperação no Twitter. Após um início promissor, com 100 milhões de inscrições em apenas cinco dias, o Threads, um concorrente da rede do passarinho lançado recentemente pela Meta, está em declínio. As tendências apontam para uma desaceleração no crescimento e no envolvimento do usuário na plataforma.

A atividade dos usuários diminuiu aproximadamente 20% entre terça e quarta-feira, em comparação com sábado. Além disso, o tempo médio gasto por usuário na plataforma diminuiu pela metade, de 20 minutos para apenas 10 minutos, segundo a Sensor Tower. As tendências apontadas pela Similarweb são consistentes com as descobertas da Sensor Tower. A análise da Similarweb mostra uma queda de mais de 25% nos usuários ativos diários desde o pico de atividade em 7 de julho. O tempo médio de uso também diminuiu drasticamente, com o tempo médio gasto pelos usuários dos Estados Unidos no aplicativo caindo de 20 minutos em 6 de julho para pouco mais de 8 minutos em 10 de julho.

Segundo reportagem da CNBC, os especialistas observam que, embora o lançamento tenha gerado um grande entusiasmo, a plataforma Threads terá um desafio em se tornar parte integrante da rotina diária dos usuários de mídias sociais. O suporte da Meta e a integração com o Instagram poderiam fornecer ao Threads uma vantagem sobre outros serviços, mas a plataforma terá que oferecer um valor agregado mais convincente aos usuários.