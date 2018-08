Após encostar em R$ 4,16, dólar oscila com indefinição eleitoral

Após encostar em 4,16 reais, o dólar passou a oscilar nesta quarta-feira. Às 13h, a moeda americana estava sendo negociada a 4,1244 reais, baixa de 0,41% na comparação com o dia anterior. A incerteza eleitoral no Brasil continua a dar a tônica da tensão no mercado financeiro.

Na mínima do dia, a moeda foi negociada a 4,1260 reais. Na véspera, o dólar subiu 1,44%, vendido a 4,14 reais. O valor de fechamento foi o maior em dois anos.

Entre os motivos que tensionam o mercado estão as pesquisas eleitorais que mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida para a Presidência da República, bem à frente do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PSL).

Candidatos que agradam o mercado ainda não conseguiram deslanchar, como Geraldo Alckmin (PSDB). A campanha eleitoral presidencial de rádio e televisão terá início em 1º de setembro.