Após concessão, Linha 7 da CPTM deixará de atender estações Luz e Brás

A concessão da Linha 7-Rubi da CPTM, que liga Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, à estação Brás, no centro da capital, deverá ser encurtada após ser passada para as mãos dos novos donos, o que está previsto para acontecer em 28 de junho.

O contrato prevê que, com a nova operação, ela deixará de atender duas estações finais de seu percurso, Luz e Brás, passando a terminar na Barra Funda, na zona oeste da cidade. Com isso, os passageiros da linha perderão o acesso direto a diversas outras linhas do Metrô e da CPTM que saem dessas estações e passarão a ter que fazer ao menos uma baldeação a mais, partindo da Barra Funda, para ter acesso a elas. O governo e a CPTM ainda não detalharam o cronograma de quando as desativações começarão. De acordo com argumentos apresentados durante os períodos de audiência pública do projeto, a Estação da Luz já estaria saturada e não tem espaço para comportar o desembarque de tantas linhas.

Desde 2021, a Linha 7, que vai até a Luz, é atendida pela CPTM em conjunto com a Linha 10-Turquesa, que parte da Luz, depois para o Brás e depois segue para a região do ABC Paulista. Com o serviço 710, essa viagem direta junta as 31 estações dos dois trechos e liga Jundiaí, a noroeste da capital, diretamente a Rio Grande da Serra, na região do ABC, a sudoeste. Com a concessão, o serviço 710 também deixará de existir. A assinatura do contrato, que marca o início da gestão privada, deve acontecer 120 dias depois da realização do leilão da semana passada, ou seja, no fim de junho.

“O serviço 710, hoje prestado pela CPTM, será temporariamente descontinuado até que seja realizada a concessão da Linha 10-Turquesa”, informou em nota a Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) de São Paulo, responsável pela licitação. A Linha 10 também já foi incluída no programa de privatizações do estado e, em fase de estudos, tem a concessão inicialmente prevista para o fim de 2025.

“Os usuários que embarcam na Linha 7 e utilizam o serviço 710 precisarão desembarcar na Estação Barra Funda e fazer a baldeação pela Linha 3-Vermelha do Metrô”, informou a secretaria. “Estamos atuando para ampliar a interoperabilidade entre as linhas de trens urbanos, a fim de oferecer um melhor serviço aos usuários e em menor tempo.”

Com o encurtamento da Linha 7, os passageiros que vêm do circuito de Jundiaí e queiram, por exemplo, chegar à Luz, em vez de seguir apenas uma estação a mais pela mesma composição, terão que descer na Barra Funda, andar três estações pela Linha 3-Vermelha, até a República, trocar de trem pela segunda vez e andar mais uma estação, pela Linha Amarela, até a Luz.

As estações Luz e Brás são dois grandes polos de integração do centro da cidade. De lá, partem diversas linhas tanto do metrô quanto da CPTM. É o caso da Linha 4-Amarela e da Linha 1-Azul do Metrô, que saem da Luz rumo às zonas norte, sul e oeste da cidade. A Linha 11-Coral (Luz-Estudantes) e a Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), além da própria Linha 10 (Luz-Rio Grande da Serra), são outras que partem dali e das quais os usuários da Linha 7 perderão o acesso direto.

USP Leste, o Terminal Rodoviário do Tietê, a Estação Faria Lima, que dá acesso ao centro financeiro da capital, e a Estação Butantã, ligação mais próxima à Cidade Universitária, são algumas das paradas de grande fluxo que estão nas linhas que saem da Luz e do Brás.

A Linha 7 da CPTM foi concedida à iniciativa privada pelo governo de São Paulo em leilão realizado na semana passada. Ela foi arrematada e será operada, pelos próximos 30 anos, pelo consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, liderado pela estatal chinesa CRRC, gigante mundial da fabricação de trens, e a Comporte, empresa da família Constantino, fundadora da Gol. A linha da CPTM faz parte do megapacote de transporte concedido ao grupo e que inclui a construção e gestão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, nova ferrovia de média velocidade que ligará São Paulo a Campinas, no interior. As rotas para Campinas serão interligadas à Linha 7.

Integração com Campinas

O pacote da concessão do Trem Intercidades Eixo Norte cria duas novas ligações de São Paulo a Campinas e cidades do entorno. São linhas que não existem hoje e que serão construídas pelas empresas vencedoras junto com o governo estadual, numa parceria público-privada (PPP). A inauguração completa deve ocorrer em 2031.

A principal delas, o Trem Intercidades (TIC), fará uma viagem expressa diretamente de São Paulo, partindo também da Barra Funda, para Campinas, com apenas uma parada, em Jundiaí. O tempo total da viagem será de 1 hora, e o preço máximo da passagem pelo trecho completo deve ser de 64 reais, devendo haver descontos em diferentes horários.

Em paralelo, haverá o chamado Trem Intermetropolitano (TIM), ou Serviço Parador, que fará a mesma viagem de Jundiaí a Campinas, mas com paradas nas cidades do trajeto: Louveira, Vinhedo e Valinhos. Para esse bloco, o valor da passagem pela viagem completa foi definido em 14 reais. Os valores serão atualizados pela inflação até o início da operação.

Conforme mostrou reportagem da revista VEJA desta semana, será o primeiro trem de passageiros para viagens de média ou longa distância a ser construído no Brasil desde que as ferrovias entraram em declínio, na segunda metade do século passado.