Aplicativo chinês compra a 99, rival da Uber e da Cabify

O grupo chinês DiDi Chuxing, líder mundial em aplicativos de transporte, comprou a brasileira 99. A informação foi publicado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com o colunista, o negócio foi fechado por cerca de 960 milhões de dólares.

Os chineses já eram acionistas da 99. Em janeiro de 2017, a DiDi Chuxing comprou uma participação minoritária na empresa por cerca de 100 milhões de dólares.

Procurada, a 99 não se manifestou sobre o negócio. Informou apenas que vai se manifestar no momento oportuno.

No ano passado, a empresa também recebeu um aporte de 100 milhões de dólares do fundo japonês SoftBank. A empresa, que já foi exclusivamente de táxis, hoje compete também com o Uber e Cabify com o transporte privado de passageiros.

A 99 opera desde 2012 no Brasil e atualmente conta com cerca de 300 mil motoristas cadastrados, operando em 400 cidades.