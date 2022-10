Apesar de auxílios, comércio tem perdas em agosto e cai pelo 3º mês

Atualizado em 7 out 2022, 09h45 - Publicado em 7 out 2022, 09h26

Por Larissa Quintino Atualizado em 7 out 2022, 09h45 - Publicado em 7 out 2022, 09h26

As vendas no comércio varejista do Brasil recuaram 0,1% para baixo em agosto, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 7. Apesar do resultado próximo da estabilidade, é o terceiro mês consecutivo de taxa no campo negativo, período em que acumulou perda de 2,5%. No ano, o setor acumulou aumento de 0,5%, e, nos últimos 12 meses, queda de 1,4% — volatilidade que marca o setor após o fim da fase mais crítica da pandemia.

Agosto marcou o início do pagamento do Auxílio Brasil turbinado em 600 reais e dos benefícios para caminhoneiros e taxistas. Já em junho, mês que também registrou queda, havia ainda a liberação de uma parcela de 1.000 reais de FGTS para trabalhadores com carteira assinada e o depósito da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. A liberação dos auxílios ocorreu após a PEC das Bondades, que furou o teto de gastos em 41,2 bilhões de reais e criou um estado de emergência driblando a lei eleitoral às vésperas da disputa a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os outros recursos (FGTS e 13º salário) foram liberados ou adiantados no primeiro semestre sem prejuízo ao orçamento.

Com essa gangorra, o resultado de agosto posiciona o comércio no menor patamar do ano de 2022. Ainda em termos de patamar, o volume de vendas do comércio se encontra 1,1% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 5,2% abaixo do ponto mais alto da série, em outubro de 2020 — época do pagamento do Auxílio Emergencial de 600 reais que atingiu quase um terço da população.

Apesar da queda em agosto, as vendas quando separadas por atividades, não registraram queda generalizada como em julho, que só combustíveis cresceram. Em agosto, cinco das oito atividades pesquisadas estavam no campo positivo: Tecidos, vestuário e calçados (13,0%), Combustíveis e lubrificantes (3,6%), Livros, jornais, revistas e papelaria (2,1%), Móveis e eletrodomésticos (1,0%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%). Já as atividades com variações no campo negativo foram: Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,4%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,3%).

“Este mês, ficou muito clara a participação da atividade de Hiper e supermercados como fator âncora, segurando a variação muito próxima ao zero. A atividade pesa cerca de 50% no índice global. Artigos farmacêuticos, com -0,3%, também contribuiu em termos de peso para essa ancoragem”, explica o gerente da Pesquisa Mensal do Comércio, Cristiano Santos.

No varejo ampliado, o crescimento de 4,8% de Veículos, motos, parte e peças também vem após vários meses de queda. “A atividade caiu 4,5% de maio para junho e 2,7% de junho para julho, então, o resultado de agosto ainda não é suficiente para retomar o patamar anterior a esses dois meses de queda”, explica o gerente. Ele acrescenta que esse crescimento no volume também está refletindo a uma queda nos preços dos veículos.

Por outro lado, atividade de Material de construção teve queda de 0,8%. “Houve um forte crescimento após a pandemia, tanto para obras residenciais, num primeiro momento, como para obras maiores, numa segunda onda. Agora, aos poucos, esse crescimento está sendo descontado. A atividade chegou a estar mais de 12,0% acima do patamar pré-pandemia e hoje está 1,6% acima”, contextualiza Santos.