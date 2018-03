Apagão atinge cidades de 13 estados do Norte e Nordeste

Um apagão atingiu na tarde desta quarta-feira cidades de 13 estados do Norte e Nordeste brasileiro. Ficaram sem luz localidades do Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amapá, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins.

A queda de energia trouxe transtornos para a população desses municípios. Os semáforos foram desligados, causando congestionamento. No Recife, o metrô parou de funcionar, causando o fechamento de 29 estações.

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que as linhas que sofreram problemas fazem parte do complexo de Belo Monte. A Cemar, distribuidora de energia do Maranhão, também atribuiu a queda de energia a falhas na usina de Belo Monte, no Pará.

“Recebemos agora no começo da tarde comunicado do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) que caiu uma linha de Belo Monte e uma parte do Norte e do Nordeste ficou fora, mas a informação que tive chegando aqui ao Congresso foi de que já estavam começando a ser restabelecidas algumas áreas. Não tenho informação mais precisa, mas foi uma interrupção em uma das linhas de Belo Monte”, afirmou.

Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), a falha no sistema interligado nacional (SIN) ocorreu às 15h48, causando o desligamento de cerca de 18.000MW, majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste. Isso correspondendo a 22,5% da carga total do SIN naquele momento.

O ONS informou que os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste. “Às 16h15 já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.”Às 16h15 já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste”, informa o operador.

O problema chegou a atingir regiões de São Paulo entre 15h48 e 15h55. “Na área de concessão da companhia, as principais regiões impactadas foram Norte, Leste e parte do ABC”, informa a Eletropaulo.

O ONS diz que as causas de desligamento ainda estão sendo investigadas. No Twitter, distribuidoras de energia do Nordeste relatam a falham e cobram informações do ONS (abaixo).

A Cosern esclarece que o Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste e do Norte foram atingidos por uma falta de energia. A causa ainda está sendo apurada. Estamos aguardando mais informações do Operador Nacional de Sistema para novas atualizações. Acompanhe nosso Twitter. — Cosern (@OficialCosern) March 21, 2018

Estamos aguardando mais informações por parte do Operador Nacional do Sistema (ONS). — CEB Distribuição (@CEBDistribuicao) March 21, 2018

No Twitter, usuários relatam vários problemas de falta de luz:

Tenho nem piada pra esse #apagao. Tô passando por isso agora. Mais de 2h sem energia. — Claudio Caique (@Caiqueup) March 21, 2018

O whats não parou… 😂 Apagão geral em Campina Grande — Matheus Gomes (@TTUDM) March 21, 2018