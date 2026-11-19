A Anthropic fixou em 83 dólares o preço de cada ação em sua estreia na bolsa americana nesta quinta-feira, 19, avaliando a criadora do chatbot Claude em cerca de 1,5 trilhão de dólares (8,8 trilhões de reais) e tornando a operação a maior abertura de capital da história.

A precificação ficou acima da faixa indicativa, que apontava um preço por ação entre 70 dólares e 78 dólares. A avaliação total, porém, permanece abaixo dos 2 trilhões de dólares (11,8 trilhões de reais) estimados há poucas semanas, antes da deterioração do mercado em Wall Street.

A empresa deve captar 79,4 bilhões de dólares (467,1 bilhões de reais), valor que pode chegar a 91,6 bilhões de dólares (538,9 bilhões de reais) caso os bancos exerçam integralmente a opção de venda de ações adicionais.

O valor superaria o recorde anterior da SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, que captou mais de 75 bilhões de dólares (441,2 bilhões de reais) em junho e posteriormente atingiu 86 bilhões de dólares (505,9 bilhões de reais) com as ações adicionais.

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Espera-se que a companhia sediada em San Francisco comece a ser negociada nesta quinta-feira, sob o código “ANT”, na Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia de Wall Street. O momento de mercado não é difícil para a estreia da empresa. Desde o pico registrado no início de outubro, o Nasdaq caiu cerca de 12%, pressionado principalmente pelas preocupações com os grandes investimentos exigidos pela IA.

Além disso, as votações deste mês nos Estados Unidos impuseram novas restrições ou proibições à instalação de centros de dados, alimentando os temores de uma desaceleração do setor.

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O mais recente revés ocorreu na última quinta-feira, com a renúncia de Jensen Huang, diretor-executivo da líder mundial no setor de chips, a Nvidia, que investiu cerca de US$ 10 bilhões na Anthropic no início do ano.

Mas nada parece capaz de esfriar o entusiasmo em torno da Anthropic, criadora do agente de IA Claude, nem mesmo a feroz concorrência da OpenAI, criadora do ChatGPT, ou dos modelos abertos.

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Segundo a rede americana CNBC, a demanda dos investidores chegou a quase oito vezes a quantidade de ações que efetivamente serão colocadas no mercado, uma proporção superior à registrada pela SpaceX durante sua abertura de capital, em junho.

Riscos

Ao todo, a empresa colocará 956 milhões de ações no mercado. A extensa lista de riscos detalhada pela Anthropic em seu prospecto de abertura de capital tampouco dissuadiu os investidores.

A companhia alerta para o uso malicioso de seus sistemas de IA, a possibilidade de que seus modelos apresentem comportamentos imprevistos ou executem “ações perigosas que nenhum usuário tenha solicitado”, além do possível risco de perda de controle sobre o desenvolvimento da inteligência artificial.

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A startup americana Anthropic foi fundada em 2021, pelos irmãos Dario e Daniela Amodei e por outros ex-integrantes da OpenAI.

A empresa de análise SaaStr estima que a operação concretizará a fortuna da maioria dos funcionários da Anthropic. Juntas, as ações que eles possuem seriam avaliadas em mais de US$ 200 bilhões, distribuídos entre cerca de 5.300 funcionários.

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(Com informações da AFP)