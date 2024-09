Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco terão cabines de pedágio com autoatendimento

A partir desta terça-feira, 10, parte das praças de pedágio das rodovias estaduais de São Paulo administradas pelo CCR terão cabines de autoatendimento. Elas estarão dispostas no sistema Anhanguera-Bandeirantes, na altura de Campo Limpo, e na rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do município de Quadra. A operação disponibilizará a opção de se pagar o pedágio via celulares, relógios ou cartões com tecnologia NFC (por aproximação).

Segundo o CCR, o projeto faz parte da estratégia de eliminar o uso de dinheiro físico nas praças de pedágio até 2026 e de efetuar o processo de pagamento sem a intermediação de um atendente da concessionária. Mesmo assim, ainda existirão cabines manuais em funcionamento. A projeção do grupo CCR para os próximos meses é da instalação de 54 cabines de autoatendimento, sendo 32 delas da CCR AutoBAn (administradora do sistema Anhanguera-Bandeirantes) e 22 da CCR SPVias, que inclui as rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco. Por enquanto, os postos automáticos serão destinados apenas a veículos leves.

Segundo dados da empresa, em julho deste ano, o uso de cartão nos pedágios superou o dinheiro pela primeira vez. No mês em questão, os pagamentos em espécie corresponderam a 13,17% do total, contra 13,45% com cartão. Em relação a meios eletrônicos em geral como forma de pagamento — a leitura automática da placa do veículo, por exemplo — correspondem hoje a aproximadamente 85% do total de transações contabilizadas pelo grupo.

A CCR Rodovias já havia instalado 61 cabines de autoatendimento em suas rodovias federais, sendo 24 na CCR ViaSul (RS); 17 na CCR RioSP; 16 na CCR ViaCosteira (SC), e quatro na CCR ViaLagos (RJ), que foi a primeira concessão do Grupo a receber a tecnologia, em 2021.