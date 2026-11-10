Aneel quer cobrar mais de quem tentar escapar de nova tarifa de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prepara uma mudança que pode tornar a conta de luz mais cara até para os consumidores que tentarem escapar das novas regras de cobrança. Pela proposta apresentada pela área técnica da agência, quem não quiser aderir à futura Tarifa Hora Certa poderá optar temporariamente por uma modalidade de preço único, mas terá de pagar um valor superior ao da tarifa convencional. A alternativa duraria no máximo dois anos e deixaria de existir em 2033.

O projeto prevê que aproximadamente 5,7 milhões de unidades consumidoras passem, de maneira gradual, a pagar valores diferentes pela eletricidade de acordo com o horário de utilização. A cobrança seria mais elevada nos períodos de maior demanda e menor fora dos horários de ponta. O objetivo declarado é incentivar mudanças no padrão de consumo e reduzir a pressão sobre a infraestrutura do sistema elétrico.

A migração seria automática para consumidores residenciais, rurais e comerciais com consumo médio mensal de pelo menos 500 quilowatts-hora, respeitado um cronograma de implementação. A primeira etapa, em abril de 2028, alcançaria unidades que consomem a partir de 1.800 quilowatts-hora por mês. O limite cairia para 1.000 em abril de 2029 e chegaria a 500 em abril de 2031.

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Antes de migrar, os consumidores receberiam ao menos três contas informativas, sem efeito de cobrança, comparando os valores da tarifa atual com aqueles que seriam pagos no novo sistema. A medida busca permitir que as famílias e empresas conheçam o impacto da mudança. Quem preferir continuar pagando o mesmo preço pela energia em qualquer horário poderá solicitar a opção temporária, mas essa modalidade será mais cara que a tarifa convencional vigente.

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O impacto dependerá do comportamento de cada consumidor. Quem conseguir deslocar parte do uso de equipamentos para períodos de menor demanda poderá economizar. Já famílias e empresas que concentram o consumo nos horários mais caros poderão enfrentar aumentos. As unidades atendidas pela Tarifa Social ou pelo Desconto Social não serão incluídas automaticamente nem poderão aderir voluntariamente.

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A proposta ainda será submetida à diretoria da Aneel e poderá sofrer alterações antes da aprovação. Os horários de ponta e os valores também variarão conforme a distribuidora. Se aprovada, a regra mudará uma característica central da cobrança de energia para milhões de brasileiros: além de quanto consomem, passará a importar cada vez mais a hora em que utilizam a eletricidade.