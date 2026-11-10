ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Aneel quer cobrar mais de quem tentar escapar de nova tarifa de luz

Proposta pode atingir 5,7 milhões de consumidores e prevê cobrança superior à convencional para quem rejeitar mudança temporariamente

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h00
energia
Energia (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Aneel quer cobrar mais de quem tentar escapar de nova tarifa de luz Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prepara uma mudança que pode tornar a conta de luz mais cara até para os consumidores que tentarem escapar das novas regras de cobrança. Pela proposta apresentada pela área técnica da agência, quem não quiser aderir à futura Tarifa Hora Certa poderá optar temporariamente por uma modalidade de preço único, mas terá de pagar um valor superior ao da tarifa convencional. A alternativa duraria no máximo dois anos e deixaria de existir em 2033.

O projeto prevê que aproximadamente 5,7 milhões de unidades consumidoras passem, de maneira gradual, a pagar valores diferentes pela eletricidade de acordo com o horário de utilização. A cobrança seria mais elevada nos períodos de maior demanda e menor fora dos horários de ponta. O objetivo declarado é incentivar mudanças no padrão de consumo e reduzir a pressão sobre a infraestrutura do sistema elétrico.

A migração seria automática para consumidores residenciais, rurais e comerciais com consumo médio mensal de pelo menos 500 quilowatts-hora, respeitado um cronograma de implementação. A primeira etapa, em abril de 2028, alcançaria unidades que consomem a partir de 1.800 quilowatts-hora por mês. O limite cairia para 1.000 em abril de 2029 e chegaria a 500 em abril de 2031.

Continua após a publicidade

Antes de migrar, os consumidores receberiam ao menos três contas informativas, sem efeito de cobrança, comparando os valores da tarifa atual com aqueles que seriam pagos no novo sistema. A medida busca permitir que as famílias e empresas conheçam o impacto da mudança. Quem preferir continuar pagando o mesmo preço pela energia em qualquer horário poderá solicitar a opção temporária, mas essa modalidade será mais cara que a tarifa convencional vigente.

Siga
Continua após a publicidade

O impacto dependerá do comportamento de cada consumidor. Quem conseguir deslocar parte do uso de equipamentos para períodos de menor demanda poderá economizar. Já famílias e empresas que concentram o consumo nos horários mais caros poderão enfrentar aumentos. As unidades atendidas pela Tarifa Social ou pelo Desconto Social não serão incluídas automaticamente nem poderão aderir voluntariamente.

Continua após a publicidade

A proposta ainda será submetida à diretoria da Aneel e poderá sofrer alterações antes da aprovação. Os horários de ponta e os valores também variarão conforme a distribuidora. Se aprovada, a regra mudará uma característica central da cobrança de energia para milhões de brasileiros: além de quanto consomem, passará a importar cada vez mais a hora em que utilizam a eletricidade.

Publicidade
TAGS:
Aneel
Conta de Luz
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).