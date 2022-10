Aneel mantém bandeira tarifária verde para outubro

Giro VEJA - sexta, 30 de setembro

A repercussão do debate da TV Globo e os preparativos para a votação de domingo são os destaques do dia

A apenas dois dias da eleição, as duas campanhas favoritas na corrida presidencial saíram do último debate na TV, na noite de ontem, em clima de comemoração. No time do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o discurso era o de que o petista havia vencido o confronto com o presidente Jair Bolsonaro, independentemente de ter se exaltado na hora de se contrapor a nomes como Padre Kelmon, candidato do PTB. Já a equipe de Bolsonaro dizia estar em festa, sob o argumento de que os ataques a Lula sobre corrupção seriam suficientes para mudar o jogo na largada do segundo turno